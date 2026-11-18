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První díl pořadu Na plovárně se na obrazovkách objevil 7. ledna 1999 a hostem byl hudebník Michael Kocáb. Od té doby Marek Eben vyzpovídal řadu výrazných osobností české i světové kultury, vědy, sportu nebo veřejného života. Pořad si přitom zachoval svůj charakteristický styl založený na klidném rozhovoru, zvídavosti a jemném humoru.
„Cítím se vděčně. Plovárnu děláme osmadvacet let a kdyby mi někdo na začátku řekl, že budeme mít tisíc dílů, tak bych to pokládal za naprosto nereálné. Prožil jsem s pořadem úžasný kus života a mám na lidi, kteří byli našimi hosty, spoustu nádherných vzpomínek,“ říká Marek Eben.
Podle něj se každý rozhovor liší především příběhem člověka, který do studia přijde. „Nikdy se to neomrzí, protože každý člověk přinese svůj příběh a každý ten příběh je fascinující. Jsem rád, že se o ně můžeme podělit s diváky,“ dodává moderátor a scenárista.
Eben zároveň připomíná, že pořad uchovává také vzpomínky na osobnosti, které už nejsou mezi námi. „Pořad děláme dlouho, spousta lidí už není mezi námi a já jsem vděčný, že jsme měli příležitost kousek z jejich příběhu zachytit a on tu díky archivu pořadu v České televizi zůstane s námi,“ říká.
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Význam pořadu připomněl také generální ředitel České televize Hynek Chudárek. „Gratuluji Marku Ebenovi i celému tvůrčímu týmu k tisícímu dílu pořadu Na plovárně. Marek Eben dokáže s přirozenou zvídavostí, humorem a respektem přiblížit divákům i osobnosti, které se před kamerou příliš neotevírají. Za léta vysílání tak vznikla mimořádná sbírka rozhovorů, jejíž hodnota s časem roste,“ uvedl.
Od Michaela Kocába po světové hvězdy
Mezi hosty Na plovárně se za dobu vysílání objevila řada známých jmen. Z českých osobností například herec Vlastimil Brodský, herečka Stella Zázvorková, malíř a scénograf Theodor Pištěk, dirigent Libor Pešek, prezident Václav Havel nebo jaderná vědkyně Dana Drábová.
Zahraniční hosté reprezentovali nejrůznější obory. Před kamerou usedli například francouzský herec Jean Reno, britský herec a spisovatel Michael Caine, americký herec a režisér Casey Affleck, polská režisérka Agnieszka Hollandová, čínský výtvarník Aj Wej-wej, anglická bioložka Jane Goodallová, americký astronaut Andrew J. Feustel a dokonce i dalajláma.
K nezaměnitelnému charakteru pořadu patří také jeho znělka. Hudbu k ní složil sám Marek Eben, výtvarnou podobu vytvořila Bára Dlouhá. Eben si navíc ke každému dílu připravuje scénář.
Tisící epizoda bude s držitelem ceny BAFTA a dvou nominací na Oscara Jessem Eisenbergem, který je známý českému publiku především z filmů Zombieland, Sociální síť, Podfukáři nebo Liga spravedlnosti.