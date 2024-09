Vatikán nás zatkl a okradl, dodnes nevrátil ani falešné břicho, říká režisér Dobeš

Může se prosadit film bez reklamy?

Těžko. Můžete mít sebelepší film, ale pokud nemáte dobrou strategii na jeho propagaci, je to těžké. Ďábelská sbírka bude mít premiéru 6. listopadu. Už teď dělám pracovní projekce pro členy filmové a televizní akademie a podobně. Pozval jsem třeba Honzu Hřebejka, který pak na sociální sítě napsal, že mu to „hodně sedlo“. Potěšilo mne to, protože na základě toho přijdou další, takže se to nabaluje. Ve filmu je řada vrstev, aby zafungoval jak na intelektuály, tak na diváky se základním vzděláním. Testoval jsem to na 70 lidech, s každým si hodiny povídal a tři roky pak podle toho film upravoval.

Můj film pojednává o okrádání českých zemí církví, které v roce 2013 vyvrcholilo církevními restitucemi. Šlo o obrovský objem majetku, který nepatřil církvi, ale českému národu. Příkladem může být věž v pražské Jindřišské ulici.