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Manipulace je všude kolem, hlásá český film, který zlákal plno zahraničních hvězd

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  16:56
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Český režisér David Balda uvedl do světových kin svůj thriller Manipulation. Dramatický snímek po premiérách ve Velké Británii, Itálii a Německu míří nyní před tuzemské publikum. Film s mnoha zahraničními tvářemi odkrývá systém manipulace v podání mocného elitního společenství, který zasahuje do vlivných institucí včetně církve. V kinech bude k vidění od 12. listopadu.

„S manipulací se setkáváme v médiích, v politice i v reklamě. U své generace vidím, jak obtížné pro ni někdy je rozlišit, čemu může věřit. Prostředí tajných společenství a církve mi umožnilo vyprávět o tomto tématu napříč zeměmi a propojit ho s otázkami víry a rozhodování mladých lidí,“ uvedl o snímku režisér Balda.

Film od začátku vznikal pro publikum v různých zemích a natáčel se v angličtině. V jeho obsazení se setkávají britský herec James Faulkner známý ze Hry o trůny, francouzští herci Arnaud Binard z Emily in Paris, Féodor Atkine z Ronina, německá hvězda Heino Ferch, který proslul zejména rolí Alberta Speera v Pádu Třetí říše.

Český režisér David Balda uvedl mezinárodní thriller Manipulation. (9. listopadu 2026)
Britský herec James Faulkner
Britský herec James Faulkner
Britský herec James Faulkner ze Hry o trůny si zahrál v mezinárodním thrilleru Manipulation od českého režiséra Davida Baldy. (9. listopadu 2026)
Britský herec James Faulkner
10 fotografií

„Myslím, že se jim líbil scénář, moje nadšení a vize, že projekt bude důležitý. Samozřejmě pro všechny z nich to mohl být risk. Mohli být součástí filmu, který bude špatný. Chtěl jsem filmem nabídnout svůj pohled, jak to vidím já a třeba i někoho inspirovat, pokud někdo v tomto tématu něco řeší. Ukázat, jaké jsou principy manipulace a jak ji odhalit včas,“ řekl režisér.

Upozornil, že ve všech zemích prvního bloku distribuce byl film nasazen v několika desítkách kin, včetně multiplexů. Na snímku se podílí jako režisér, producent, kameraman a spoluautor scénáře.

V dramatickém snímku je Matteo, kterého ztvárňuje slovenský herec Radoslav Gavlas, od dětství součástí elitního společenství. Pohybuje se ve společnosti nejvlivnějších osobností, v jejichž čele stojí Mistr (Paweł Ławrynowicz).

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Po rituálu zasvěcení Matteo postupuje výš v hierarchii společenství, ale uvědomuje si, že je součástí něčeho fanatického. Juraj (Féodor Atkine) je členem tajného církevního řádu, který hájí zájmy církve, a právě Mistrovo společenství představuje jejich hlavního nepřítele. Přesvědčí proto Mattea, aby jednal.

S investigativním novinářem Ivanem (Arnaud Binard) uvádí věci do pohybu. Mistr zastrašuje církev, ta úder vrací, ale ani tito mocní hráči si neuvědomují, že hra, do níž jsou zapojeni, je mnohem vyšší, než se na první pohled zdá.

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„Je to fikce, ale na druhou stranu o tom slyšíte všude. Znáte příběhy lidí, jako je Julian Assange nebo těch, kteří se snaží upozornit na fakta a dokumenty a ti se ocitají v ohrožení. Když se nad tím člověk zamyslí, jedná se o šílenou záležitost,“ řekl při premiéře Binard.

Kromě zahraničních hvězd se v příběhu objeví též čeští zástupci. Diváci zahlédnou třeba Pavla Kříže či modelku a herečku Pavlínu Němcovou.

„Když vznikla civilizace a společnosti, vždy tam byl někdo, kdo jimi manipuloval. Bohužel v dnešní době ta manipulace nabyla neskutečných rozměrů. Vidíme to v každodenním i osobním životě. Nejsme manipulováni pouze zvenku, ale i zevnitř v těž nejužších vztazích. Je to problém celkové společnosti,“ uvedla k tématu manipulace Němcová.

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„Nedělám filmy, abych chodil po červeném koberci a vydělal na tom spoustu peněz. Dělám je proto, že chci nabídnout svůj pohled na nějakou tematiku a pokusit se třeba někoho inspirovat. Ti herci viděli, že chci předat nějaké poselství, a to je na tom bavilo. Stejně jako to, že se část snímku natáčela v Praze,“ dodal režisér.

Šestadvacetiletý David Balda vstoupil do tuzemských kin už v osmnácti letech s debutem Narušitel pojednávající o armádních pilotech za dob socialismu a jejich touze po svobodě. Ztvárnili je tehdy Petr Kostka, Stanislav Zindulka či Jiří Dvořák. Tím se Balda stal jedním z nejmladších tvůrců české kinematografie, jehož film byl nasazen do českých kin.

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