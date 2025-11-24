Zlatý prciny? Nikdo si nevšiml, že to říkám já, vzpomíná Šebestová na slavnou hlášku

Premium

Fotogalerie 6

Magdalena Šebestová. Má za sebou malé, ovšem výrazné role. Třeba ve filmu Vesničko má středisková. Taky učila angličtinu prezidenta Václava Havla. Až neobvykle mnoho pracovních a životních lanek jí do života sneslo divadlo Semafor, kam vstoupila už jako desetiletá. Je této osudové vazbě neskrývaně vděčná. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jan Malinda
  20:00
Má za sebou malé, ovšem výrazné role. Třeba ve filmu Vesničko má středisková. Taky učila angličtinu prezidenta Václava Havla. Až neobvykle mnoho pracovních a životních lanek Magdaleně Šebestové do života sneslo divadlo Semafor, kam vstoupila už jako desetiletá. Je této osudové vazbě neskrývaně vděčná.

Do Semaforu jste nastupovala jako desetiletá holka. Co se vám vybaví při vzpomínce na konkurz?
I když jsem ještě nevěděla, kdo jsou Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem, vím přesně, že pan Suchý seděl v první řadě. Já stála na jevišti, představila jsem se jako Magda a za doprovodu piana odzpívala nějakou Helenku Vondráčkovou odposlouchanou z rádia – možná Červenou řeku, možná Chytila jsem na pasece motýlka... Taky si pamatuju, že trémou jsem tehdy, ale ani nikdy později netrpěla.

Jednou večer si pro mě přišel komendant obščežitija, odvedl mě do výslechové místnosti pod zem, dali mi lampičku k obličeji a začali mě vyslýchat.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Co řeší brigádníci v balírně masa? Pražské křižovatky uzavře britský režisér Zeldin

Záběr ze Zeldinovy inscenace Opatruj se

Festival Pražské křižovatky zakončí v Praze poprvé uvedená inscenace Opatruj se britského režiséra Alexandra Zeldina. Inscenaci, která realisticky nahlíží do života lidí pracujících v nejistých...

23. listopadu 2025  10:39

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Premium
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...

23. listopadu 2025

