Do Semaforu jste nastupovala jako desetiletá holka. Co se vám vybaví při vzpomínce na konkurz?
I když jsem ještě nevěděla, kdo jsou Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem, vím přesně, že pan Suchý seděl v první řadě. Já stála na jevišti, představila jsem se jako Magda a za doprovodu piana odzpívala nějakou Helenku Vondráčkovou odposlouchanou z rádia – možná Červenou řeku, možná Chytila jsem na pasece motýlka... Taky si pamatuju, že trémou jsem tehdy, ale ani nikdy později netrpěla.
Jednou večer si pro mě přišel komendant obščežitija, odvedl mě do výslechové místnosti pod zem, dali mi lampičku k obličeji a začali mě vyslýchat.