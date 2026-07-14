Nějakou dobu už chystáte novou knihu o vašem působení ve Vídni. V minulosti jste naznačila, že bude o dost drsnější než všechny předchozí…
Rovnou vás přeruším. Bude tak drsná, jako byla drsná doba. Píšu v ní o letech 1990 až 1993, tedy o období do rozpadu Československa.
Proč jste s napsáním čekala tak dlouho?
Nejprve proto, že jsem řešila několik velmi citlivých věcí. Byla jsem ohrožena některými teroristickými skupinami, protože socialistické Československo podle toho, co vím, posledních třicet let své existence financovalo některé z největších teroristických skupin světa přes rakouské banky. Mým úkolem jako velvyslankyně bylo tyto účty najít a pozvat naše tajné služby, aby je vybílily. Pak samozřejmě přicházely teroristické skupiny a domáhaly se těch peněz. Jednu dobu jsem byla opravdu hodně ohrožená.
Rodiče přede mnou klečeli a prosili mě, abych jejich dceru našla. A já jsem věděla, že už to není možné…