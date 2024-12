Vánoce s rodinou, po Novém roce Amerika, líčí Mádl cestu za Oscarem

První krok k Oscarům jste udělal, co bude následovat?

Hned po Novém roce se vracíme do Spojených států. Postup mezi patnáctku oscarových uchazečů znamená automaticky pozvání na festival v Palm Springs, kde už jsme byli v předběžné třicítce, ale teď je to oficiální. Kdybych to přirovnal k hokeji, máme za sebou základní část a jdeme do play off, kde už bude tvrdá bitva. Současně hlasují američtí akademici o užších nominacích, vyhlásí je v téže době, kdy Palm Springs končí.

Ale vy se hned tak nevrátíte?

To sotva, protože máme ještě nominaci na mezinárodní novinářskou cenu Satellite, tam už jsou Vlny mezi šesti nominovanými, dověděli jsme se to taky dneska a finále je 26. ledna. Abych nezapomněl, k celé té americké jízdě prý patří ještě festival v Santa Barbaře. Já se to teprve všechno učím.

Ale smoking už máte?

Nějaký mám, i když nový tedy není.

A co děkovnou řeč?

No tu vůbec!

Míříte do Ameriky výhradně s Vlnami, nebo už promýšlíte příští projekt?

Něco v hlavě nosím, ale abych si k tomu pořádně sedl, potřebuju klid, a teď prožívám tak intenzivní období, že se tvorbě zatím nemohu věnovat.

Alespoň Vánoce strávíte mimo filmový svět?

Určitě, chci být se svým synem Františkem, s přítelkyní, s rodinou.

Dárky už máte?

Kupodivu mám. Shodou okolností jsem je pořídil taky zrovna dnes.

Kam myslíte, že Vlny ve své domácí návštěvnosti ještě dojdou?

Netuším, to se těžko odhaduje, už mají jiný distribuční režim než po premiéře. Ale ještě budou v letních kinech, pravděpodobně v rámci přehlídky k Českým lvům... zkrátka byl bych rád, kdyby na ten milion diváků, co teď mají dohromady se Slovenskem, dosáhly samostatně v Česku.