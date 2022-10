Mach a Šebestová jsou v televizi už 40 let. Mají německou i anglickou verzi

Ačkoliv Československá televize odvysílala první díl Macha a Šebestové v roce 1982, vznikl první díl seriálu v produkci Krátkého filmu Prahu už o šest let dříve. Výroba první epizody O utrženém sluchátku se datuje k roku 1976, druhý a třetí díl k roku 1977. Celkem vzniklo třináct epizod, přičemž poslední Krátký film Praha vyrobil až po televizní premiéře v roce 1983.

Nerozlučná dvojka brýlatého filuty a zrzky s velkou mašlí doprovázená skotačícím psem Jonatánem zažívá humorné i zapeklité příhody a podívá se mimo jiné do pravěku či do krku spolužáka Kropáčka, jemuž rejžákem a bojem s bacily vyléčí angínu. V nových dílech se dostali například do Hollywoodu, na severní pól či na Havaj. A to vše díky kouzelnému sluchátku, do něhož stačí říci třeba „ať je koček milión“ a hlas ze sluchátka na jakékoliv přání sametově odvětí: „Ale prosíím, beze všeho.“

Mach a Šebestová nemají křestní jména, protože podle autorů si prý malé děti ve školách stejně říkají příjmením. Bydlí ve stejném činžáku spolu s paní Kadrnožkovou, jejíž pes Jonatán je doprovází i do školy. Každý díl také začíná klasickým Machovým sjížděním po zábradlí a zablikáním červeným uchem. Kouzelného sluchátka využívají oba školáci vždy jen pro dobrou věc, občas sice něco popletou, ale nakonec vše dobře dopadne, i když někdy celou věc zkomplikují věční repetenti Horáček a Pažout.

Malí hrdinové z 3. B se zrodili ve fantazii spisovatele Miloše Macourka a ožili v kresbách Adolfa Borna. Jednotlivé díly vznikaly původně jako předfilmy k hlavním pořadům v kinech, takže na prvních příbězích se pracovalo hodně volným tempem. V roce 1985 vznikl z večerníčků film Mach a Šebestová k tabuli, který končil novým dílem o jejich dětech Machovi a Machové.

V roce 1999 přibyla druhá série s názvem Mach a Šebestová na prázdninách, v níž vedle Macourka a Borna třetího z tvůrců, zesnulého animátora a režiséra Jaroslava Doubravu, nahradila jeho dlouholetá spolupracovnice - animátorka a režisérka Cilka Dvořáková. V roce 2001 měl premiéru celovečerní hraný film Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko režiséra Václava Vorlíčka, v němž se školáci z 3. B rozhodnou poznat svět lidí a kouzelné sluchátko jim splní i toto přání. Vystoupí tak z obrazovky do domu malého Jakuba, jehož rodiče odjeli služebně do Číny a on žije v malém městečku s babičkou.

V poslední sérii dobrodružství, nazvané Mach a Šebestová na cestách, z roku 2005 se diváci s dvojicí školáků podívají mimo jiné do Afriky, Paříže, Benátek, na severní pól, Havajské ostrovy či do Hollywoodu. Hlasy obstaral opět Petr Nárožný a hudbu zkomponoval Marek Eben. Těmito osmi díly po smrti spisovatele a scénáristy Miloše Macourka v roce 2002 jeden z nejslavnějších večerníčků České televize skončil.