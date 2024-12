Zemřel Lukáš Hoffmann, našli ho ve stanu. Herec bojoval se závislostí

Z Terminátora Santa Claus. Schwarzenegger s plnovousem točí vánoční komedii

Červený kabát, vlněná šála a šedivé vlasy s plnovousem. Arnold Schwarzenegger známý především z akčních filmů se vrací do žánru vánočních komedií. V chystaném snímku The Man with the Bag (Muž s...