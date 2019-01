Zemřel Luděk Munzar, dlouholetý člen Národního divadla. Bylo mu 85 let

Podle Staňka herec zemřel v sobotu nad ránem po dlouhé těžké nemoci, obklopen svou rodinou.



Luděk Munzar se narodil 20. března 1933 v Nové Včelnici, dětství však strávil ve východních Čechách. Herectví začal studovat na DAMU v roce 1952. O pět let později se poprvé objevil na prknech Národního divadla. Do dějin vstoupily jehe herecké výkony v představeních Strakonický dudák nebo Zadržitelný vzestup Artura Uie.



Když slavil osmdesátiny, vzpomínal, jak při svých začátcích ve zlaté kapličce stával při představeních v portále, sledoval, jak to mistři dělají, a dal si velký úkol - nepřekážet. „Minimálně pět šest let jsem tam stával a díval se. Když jsem pak hrál velké role, zjistil jsem, že nechodím do šatny - pořád jsem se měl na co dívat. Věřím, že gesta a intonace těch mistrů tam jsou dodnes, i když Národní i Stavovské prošly rekonstrukcí,“ uvedl v roce 2013.



V šedesátých letech se začal objevovat také na filmovém plátně. Kromě role v Atentátu je známý také jako Pavel Zemánek z adaptace Kunderova Žertu nebo jako voják Gunther z Kočáru do Vídně režiséra Karla Kachyni. Ten jej pak obsadil ještě do snímků Zlatí úhoři, Malá mořská víla nebo Škaredá dědina.

V posledních letech už Luděk Munzar v televizi ani filmu příliš neúčinkoval. Naposledy se objevil v televizní sérii Nevinné lži a filmu Nevinnost. Výraznější byla také role v seriálu České televize Hraběnky z roku 2007.

Osobitý hlas Luďka Munzara byl důvodem pro jeho četné vystupování v dabingu nebo rozhlase. Dlouhá léta daboval amerického herce Paula Newmana a italsko-francouzského Yvese Montanda. Třikrát si také zkusil Morgana Freemana. V roce 1996 získal Munzar Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství.

Namlouval také audioknihy. Předloni to bylo jeho autobiografické dílo „...když jsem to slíbil!“, dále pak Balada o pilotovi Jiřího Stránského nebo Krakatit Karla Čapka. Hlas dále propůjčil klasickým příběhům Vojna a mír, Romance pro křídlovku nebo Milá sedmi loupežníků.

Mezi jeho velké životní vášně patřilo letectví a rychlá auta. V televizních dokumentech byl také průvodcem po rozhlednách, vyprávěl o věkovitých stromech a pramenech řek. Munzarovou životní partnerkou byla Jana Hlaváčová, se kterou se také často objevoval před kamerou. Společně natočili film Klobouk plný deště, Vyhnanství, Žalář nejtemnější nebo Zrcadlení. Společně mají dvě dcery, mladší Barbora je taktéž známou herečkou.