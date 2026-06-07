GLOSA: Historie hrou. Lucy Worsley kráčí dějinami s nadsázkou a erudicí

Program ČT art nedávno nabídl třídílný dokument britské BBC o A. C. Doylovi s názvem Jak byl zavražděn Sherlock Holmes a nyní odvysílal cyklus Agatha Christie: Královna tajemných případů. O obou fenoménech detektivní literatury byla natočeno více dokumentů, ale zmíněné dva spojuje jméno průvodkyně, britské historičky Lucy Worsley. Tato dáma je – aspoň pro mne – už řadu let fenoménem mezi popularizátory historie.
Vystudovala na předních britských univerzitách, má vynikající kariéru, během níž byla kurátorkou významných historických institucí v Británii, především hlavní kurátorkou v Historic Royal Palaces, což je instituce odpovědná za provoz a údržbu mimo jiné Toweru. Od roku 2009 moderuje historické pořady pro BBC.
Má pro to nejen erudici, ale i herecký, a dokonce komediální talent, který neváhá zapojit do vyprávění. S kamerou je kamarádka a dějinám jde vstříc se zábavnou – nikoli však znevažující! – nadsázkou a ironií, a – řekněme – s ženským, ne však jednostrunně feministickým pohledem. A také docela typickým hlasovým projevem, byť ten je v českých verzích překryt ne zrovna odpovídajícím dabingem.
O romantické lásce
Především jsou ale její programy založeny na hlubokých znalostech a předkládání i méně známých faktů a často nečekaných souvislostí. Jako třeba zrovna o A. C. Doylovi nebo Agathě Christie. Pochybuji, že se nějaký jiný dokument ponořil tak hluboko do psychiky stvořitele Sherlocka Holmese a osvětlil všechny souvislosti včetně Doylovy účasti v búrských válkách.
Českou verzi dostaly rovněž dokumenty Veselé královské Vánoce, Tajemství londýnských paláců či pozoruhodný pořad o jediné Mozartově návštěvě Londýna. Řadu dalších lze v originále zhlédnout na různých platformách včetně YouTube. Třeba i jeden – podle mne – z nejlepších pořadů Lucy Worsley, A Very British Romance.
V této sérii sleduje dějiny anglického románu, jež zasazuje do společenských vztahů, představ o „romantické lásce“ a postupně se měnícího postavení žen od 18. století. Tehdy vyšla knížečka obsahující jakýsi manuál pro psaní dopisů. Mezi příklady, jak sestavit text pro různé situace, byl i dopis příteli, „zámožnému gentlemanovi s dětmi, odrazující ho od druhého sňatku se ženou podstatně mladší než je on sám“. Ale také vzorový dopis otce dceři, která pracuje jako služebná a jíž její pán „usiluje o čest“. A právě jím to vlastně vše začalo… Kdo se chce dozvědět víc, nechť si dokument dohledá.