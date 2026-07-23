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Nominace na Lva přinesla tlak. Nechtěla jsem být bezbarvá, přiznává Fingerhutová

Veronika Pitthardová
  10:00

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Česká herečka Lucie Fingerhutová. (7. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Její první herecká role byla tak trochu křest ohněm. Hned hlavní... A hned náročné scény fyzicky i psychicky. Ale nevzdala se. V devatenácti letech byla Lucie Fingerhutová za svůj výkon nominovaná na Českého lva. „Měla jsem strach, že i po tomto úspěchu ve mně budou pořád vidět neherečku,“ přiznává v rozhovoru pro iDNES.cz, který se uskutečnil na letošním karlovarském festivalu.

Před rokem jste maturovala, pak nastoupila na jazykovku. Zároveň jste ale mluvila o tom, že byste se chtěla hlásit na DAMU. Už za sebou máte přijímačky?
Přijímačky na DAMU jsem letos zkoušela. V lednu bylo první kolo, ze kterého jsem se postupně dostala až do toho úplně posledního. Nakonec mi to ale nevyšlo a na školu mě nepřijali. Když se na to ale dívám zpětně, tak jsem vlastně i ráda.

A víte, že byla ta prodleva vlastně velmi cenná? Měly jsme s Nikolou čas se poznat. Neskutečně jsme si sedly lidsky. Chodily jsme spolu do kina a na kafe, což bylo nejen moc hezké, ale i přínosné pro pozdější natáčení.

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