Před rokem jste maturovala, pak nastoupila na jazykovku. Zároveň jste ale mluvila o tom, že byste se chtěla hlásit na DAMU. Už za sebou máte přijímačky?
Přijímačky na DAMU jsem letos zkoušela. V lednu bylo první kolo, ze kterého jsem se postupně dostala až do toho úplně posledního. Nakonec mi to ale nevyšlo a na školu mě nepřijali. Když se na to ale dívám zpětně, tak jsem vlastně i ráda.
A víte, že byla ta prodleva vlastně velmi cenná? Měly jsme s Nikolou čas se poznat. Neskutečně jsme si sedly lidsky. Chodily jsme spolu do kina a na kafe, což bylo nejen moc hezké, ale i přínosné pro pozdější natáčení.