Čert pokušitel, Mikuláš, foglarovky i zázraky. Co všechno se vejde do pohádky

Premium

Fotogalerie 10

Martin Dejdar ve filmu Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti | foto: Miloš Schmiedberger

Mirka Spáčilová
  14:00
Dokončuje se filmová pohádka, která zjevně nenajde obdoby. Pod názvem Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti propojuje tak rozdílné motivy jako Rychlé šípy včetně ježka v kleci, dále Mistra a Markétku, cestopis po stopách zázraků, Pražské Jezulátko, staré městské legendy i Vánoce.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Za nezvyklým projektem stojí neméně osobitý režisér a scenárista Otakáro Maria Schmidt, který si ze svého působení v Divadle Sklep odnesl přezdívku foglarovské postavy Štětináč. „Já jsem už od dětství velký milovník foglarovek, se Sklepáky jsme měli rozdělené hrdiny Rychlých šípů, dělali jsme panu Foglarovi pořad k narozeninám,“ vzpomíná, proč do pohádky zakomponoval temnou náladu Stínadel, Jana Tleskače či postavu staré Jeremiášky.

Srovnávání či posuzování jiných českých pohádkových filmů poslední doby se však Schmidt zásadně brání.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...

Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara

Theodor Pištěk

Ve věku 93 let zemřel malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Podílel se na Formanově filmu Amadeus, návrhy jeho kostýmů vynesly snímku jednoho z osmi Oscarů. Tvořil fotorealistické kresby a...

Čert pokušitel, Mikuláš, foglarovky i zázraky. Co všechno se vejde do pohádky

Premium
Martin Dejdar ve filmu Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti

Dokončuje se filmová pohádka, která zjevně nenajde obdoby. Pod názvem Lucie a Mikuláš z tajemné čtvrti propojuje tak rozdílné motivy jako Rychlé šípy včetně ježka v kleci, dále Mistra a Markétku,...

6. prosince 2025

TELEVIZIONÁŘ: Hvězda v roli hvězdy. George Clooney hraje herce Kellyho

George Clooney ve filmu Jay Kelly

Titulní jméno premiérové tragikomedie Jay Kelly, kterou k mikulášské nadílce přihodí streamovací služba Netflix, patří slavnému filmovému herci, jehož ztvárnil George Clooney. Po hrdinově boku stojí...

6. prosince 2025  8:50

Hledání vysněného ráje. Chata v Jezerní kotlině popkulturu využívá i odsuzuje

Premium
Ilustrace Pavla Čecha k Chatě v Jezerní kotlině

Chata v Jezerní kotlině je možná nejznámější český román o přátelství a hledání ideálního místa, tedy jakéhosi ráje na zemi. Stejně jako Záhada hlavolamu vyšel během vrcholného tvůrčího období...

6. prosince 2025

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

vydáno 6. prosince 2025

Originál se vším všudy, vzpomíná Miloš Pokorný na zesnulého kolegu Hezuckého

Patrik Hezucký a Miloš Pokorný (červen 2025)

Vytvořili nám takové podmínky, že jsme za Paťáčkem mohli kdykoli přijet, děkuje moderátor Miloš Pokorný benešovské nemocnici, kde své poslední chvíle trávil Patrik Hezucký. Byl to kamarád, kolega,...

5. prosince 2025  20:25

Jako zrádce bych neprošel ani přes casting. Režisér o Kotkovi i charakteru účastníků

Premium
Markus Krug. V showbyznysu se pohybuje několik let, jeho tvář však zůstávala v...

V showbyznysu se pohybuje několik let, jeho tvář však zůstávala v pozadí. Až s televizní hrou Zrádci se dostal do povědomí publika jako skromný sympaťák s bekovkou a neotřelými nápady. K režírování...

5. prosince 2025

V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...

5. prosince 2025  19:07,  aktualizováno  19:49

Topolánek o svém boji s rakovinou: Mám šanci žít déle díky včasnému záchytu

Mirek Topolánek na konferenci Aspen Institutu v Praze. (14. listopadu 2024)

Bývalý premiér Mirek Topolánek v rozhovoru pro DVTV otevřeně promluvil o svém boji s rakovinou slinivky. Popsal náročnou operaci a upozornil na důležitost prevence. Věří, že má šanci žít déle než pět...

5. prosince 2025  19:20

Mrázek, ústředna! Připomeňte si vtipné telefonáty zesnulého Patrika Hezuckého

Patrik Hezucký

„Halo? Prosím vás…“ — takto obvykle začínala legendární Ústředna pana Mrázka, které svůj hlas propůjčoval Patrik Hezucký. Oblíbený moderátor zde naplno využíval svůj pohotový humor a vyřídilku,...

5. prosince 2025  18:42

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

5. prosince 2025  18:08

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Lucie zažívá renesanci, hlásí Michal Dvořák před největší show v 40leté historii kapely

Michal Dvořák, producent, skladatel, textař a zakládající člen kapely Lucie

Oslavy ke 40 letům existence skupiny Lucie velkolepě vyvrcholí 9. a 10. prosince v pražské O2 areně. Klávesista a scénograf Michal Dvořák v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil detaily dechberoucí...

5. prosince 2025  17:26

Lucie v O2 areně zdarma. K předplatnému iDNES Premium získáte dvě vstupenky

V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie.

Přinášíme mimořádnou příležitost pro fanoušky české hudební legendy. K nákupu dvouletého předplatného iDNES Premium nyní nejrychlejší zájemci získají dvě vstupenky na koncert skupiny Lucie v O2 areně...

5. prosince 2025  16:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.