Čert pokušitel, Mikuláš, foglarovky i zázraky. Co všechno se vejde do pohádky

Za nezvyklým projektem stojí neméně osobitý režisér a scenárista Otakáro Maria Schmidt, který si ze svého působení v Divadle Sklep odnesl přezdívku foglarovské postavy Štětináč. „Já jsem už od dětství velký milovník foglarovek, se Sklepáky jsme měli rozdělené hrdiny Rychlých šípů, dělali jsme panu Foglarovi pořad k narozeninám,“ vzpomíná, proč do pohádky zakomponoval temnou náladu Stínadel, Jana Tleskače či postavu staré Jeremiášky.
Srovnávání či posuzování jiných českých pohádkových filmů poslední doby se však Schmidt zásadně brání.