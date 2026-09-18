Luciano, hned na začátek rozhovoru, jak se vám daří?
Řekla bych, že se mi daří pěkně. Cítím pokoru a vděčnost za to, že mám super práci. Nemusím se starat o to, jestli budu mít na chleba, což je pro mě důležité. A jsem zdravá, všichni kolem mě jsou zdraví.
Co ta práce teď všechno obnáší?
Tancuju. To je teď asi největší náplň v nadcházejících měsících. A pracuju v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Teď nám začala sezona, takže musím dojíždět. Já to dojíždění miluju, ale zároveň je to teď trošku časově náročnější. Musím se na to psychicky i fyzicky připravit, že budu hodně pendlovat mezi Prahou a Ústím. Ale co nás nezabije, to nás posílí.
Vždycky, když nějakou roli nedostanu, tak to ostatním přeju. Jak se říká – přej a bude ti přáno.