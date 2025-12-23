Filmaři rychlejší než policie? Dokument vylíčil loupež v Louvru měsíc po události

Autor:
  12:33
V říjnu se to stalo, v listopadu už měl dokument premiéru. Pod názvem Loupež v Louvru minutu po minutě vytvořil Discovery Channel podrobnou rekonstrukci případu. Její cestu na streamovacích platformách provázejí ironické poznámky diváků, že filmaři byli rychlejší než policie.
Návštěvník v Louvru fotografuje šperky císařovny Evženie.

Návštěvník v Louvru fotografuje šperky císařovny Evženie. | foto: Profimedia.cz

Apollonova galerie muzea Louvre, v níž jsou uloženy francouzské korunovační...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
22 fotografií

Za bílého dne lupiči přestrojení za dělníky použili zvedací plošinu, vylomili okno, rozbili vitríny a uprchli s klenoty někdejší francouzské královské rodiny. Pachatele sice policie později dopadla, ale šperky za více než sto milionů dolarů se zatím nenašly.

Navíc vyšetřování ukázalo, že zlodějům pomohly i rozbité bezpečnostní kamery, zastaralé vybavení, nedostatek kontrolního personálu a špatná koordinace, jež zpočátku vyslala policii na nesprávné místo. „Je to jako loupež z filmu. Není divu, že fascinuje celý svět,“ vysvětlil Howard Lee z Discovery Networks, proč si s dokumentem pospíšili.

Podezřelí z loupeže v Louvru přiznali částečně svou vinu. Policie je znala

„Nedělní ráno, deštivo, zataženo, ideální den pro návštěvu muzea,“ popsal své svědectví pár turistů z Indianapolisu, který byl na místě už po deváté, podobně jako lupiči. Žena líčí, že možná viděla poklad jako vůbec poslední z návštěvníků, a přidává svůj prvotní dojem, že šlo o teroristický čin.

Nicméně přesto, že se filmařům podařilo získat exkluzivní záběry z kamer a že rekonstrukci poskládali v rekordním čase, někteří snímku vytýkají nedostatek vlastních objevů. „Nikdo o ničem nic neví, zato se všichni tváří dramaticky, používají klišé a berou se moc vážně,“ shrnul jeden z diváků.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

Zemřel mladý Brůna ze Studny. Josefovi Kubíčkovi bylo 96 let

Josef Kubíček

Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.

Zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem

Chris Rea, Praha, 23. 2. 2012

Ve věku 74 let zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem. Proslavil ho mimo jiné hit Driving Home For Christmas. Zpěvák před lety utrpěl mrtvici a potýkal se s...

Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Premium
Z natáčení pohádky Anděl Páně 2. Herec Jiří Bartoška.

Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety a společně s druhým dílem se stal novodobou klasikou televizních Vánoc. Zvažovaný třetí film ztratil smrtí Jiřího Bartošky nenahraditelného představitele...

Pásli ovce v Alaši. Svatým Mikulášem zněly upravené koledy Varhana Orchestroviče

Snímek z 33. vánočního koncertu Varhana Orchestroviče Bauera v kostele Svatého...

Dirigent a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer se ke svému 33. vánočnímu koncertu vrátil do barokního kostela sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí, kde se tradice potkala s nápadem. S...

23. prosince 2025  13:40

Děti bez domova leží na zemi a zírají ke hvězdám. Banksy potvrdil novou tvorbu

Banksyho dílo u věže Centre Point v Londýně. (22. prosince 2025)

V centru Londýna se objevily dvě nové pouliční malby. Později se k nim přihlásil dobře známý umělec Banksy. Díla jsou identická, obě zobrazují dvě ležící děti. Experti a Banksyho fanoušci se shodují,...

23. prosince 2025  13:28

Filmaři rychlejší než policie? Dokument vylíčil loupež v Louvru měsíc po události

Návštěvník v Louvru fotografuje šperky císařovny Evženie.

V říjnu se to stalo, v listopadu už měl dokument premiéru. Pod názvem Loupež v Louvru minutu po minutě vytvořil Discovery Channel podrobnou rekonstrukci případu. Její cestu na streamovacích...

23. prosince 2025  12:33

Jak vypadají televizní Vánoce ve světě? Velká soutěžní show i klasika Sám doma

Premium
Americká komedie Sám doma

Zatímco z tuzemského svátečního televizního programu by asi kdekdo mohl složit maturitní zkoušku i uprostřed noci, o zahraničních programových tradicích se toho zase tolik neví. Snad s výjimkou...

23. prosince 2025

Jaký bude TV program na Štědrý den? Kde sledovat Kevina, Pelíšky či Anděla Páně

Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program na Štědrý den 24. prosince 2025 je plný pohádek, které k Vánocům neodmyslitelně patří. Představte si to: venku se setmělo, stromeček září, z krbu sálá teplo a pod ním už netrpělivě...

23. prosince 2025

Zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem

Chris Rea, Praha, 23. 2. 2012

Ve věku 74 let zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem. Proslavil ho mimo jiné hit Driving Home For Christmas. Zpěvák před lety utrpěl mrtvici a potýkal se s...

22. prosince 2025  16:14,  aktualizováno  17:05

Nejfrancouzštější česká komedie? Plesl a Babčáková se vrací v Přání k narozeninám

Plakát k filmu Přání k narozeninám, komedie má do kin vstoupí 12. března 2026...

Tvůrci snímků Přání Ježíškovi a Přání k narozeninám se vrací do kin s dalším pokračováním. Novinka s podtitulem Křtiny představí rodinu Líby a Arnošta v další nezvladatelné situaci. První teaser...

22. prosince 2025  16:02

RECENZE: Nový SpongeBob není žádná sláva, ale pořád lepší než Želvy Ninja

50 % Premium
Z filmu SpongeBob: Pirátské dobrodružství

Na slabém předskokanovi může průměrný závodník vydělat. Klidně i v animaci. Po předfilmu Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey, krátkém skeči ze série Želvy Ninja, se...

22. prosince 2025

Vánoční TV program 2025: co bude v televizi o letošních svátcích

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program pro letošní Vánoce je tradičně nabitý premiérami, kultovními klasikami a speciálními zábavnými pořady. Přinášíme rozsáhlý a přehledný průvodce programem České televize, Novy i Primy...

22. prosince 2025  11:38

10 NEJ filmů a pohádek o Vánocích na HBO Max. Jeden má 91 procent

Pavel Kříž ve filmu Vánoční příběh (2021)

Sledujte filmy, seriály i olympijské přenosy bez omezení. K půlročnímu předplatnému iDNES Premium teď získáte tříměsíční přístup ke streamovací službě HBO Max zdarma. Zábava na celé zimní večery je...

22. prosince 2025  11:27

Herec James Ransone spáchal sebevraždu. Zahrál si v hororu To či seriálu The Wire

Americký herec James Ransone

V pátek ve věku 46 let zemřel americký herec a hudebník James Ransone. Podle informací policie byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Los Angeles. Soudní lékař po prvotním ohledání konstatoval, že herec...

22. prosince 2025  9:59

Polovina lidí v Česku chce vracet „staré dobré časy“, škoda slov, říká David Koller

Premium
Hudebník a zpěvák David Koller

David Koller vydal koncertní album Live Forum Karlín 2024 se záznamem koncertu, který s doprovodnou kapelou Kollerband odehrál v prosinci loňského roku. Kromě toho připravuje narozeninový koncert a...

22. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.