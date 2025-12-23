Filmaři rychlejší než policie? Dokument vylíčil loupež v Louvru měsíc po události

Za bílého dne lupiči přestrojení za dělníky použili zvedací plošinu, vylomili okno, rozbili vitríny a uprchli s klenoty někdejší francouzské královské rodiny. Pachatele sice policie později dopadla, ale šperky za více než sto milionů dolarů se zatím nenašly.
Navíc vyšetřování ukázalo, že zlodějům pomohly i rozbité bezpečnostní kamery, zastaralé vybavení, nedostatek kontrolního personálu a špatná koordinace, jež zpočátku vyslala policii na nesprávné místo. „Je to jako loupež z filmu. Není divu, že fascinuje celý svět,“ vysvětlil Howard Lee z Discovery Networks, proč si s dokumentem pospíšili.
|
Podezřelí z loupeže v Louvru přiznali částečně svou vinu. Policie je znala
„Nedělní ráno, deštivo, zataženo, ideální den pro návštěvu muzea,“ popsal své svědectví pár turistů z Indianapolisu, který byl na místě už po deváté, podobně jako lupiči. Žena líčí, že možná viděla poklad jako vůbec poslední z návštěvníků, a přidává svůj prvotní dojem, že šlo o teroristický čin.
Nicméně přesto, že se filmařům podařilo získat exkluzivní záběry z kamer a že rekonstrukci poskládali v rekordním čase, někteří snímku vytýkají nedostatek vlastních objevů. „Nikdo o ničem nic neví, zato se všichni tváří dramaticky, používají klišé a berou se moc vážně,“ shrnul jeden z diváků.