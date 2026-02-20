„První dáma, špičková ekonomka, manželka ministra v neklidné době a v neposlední řadě také starostlivá matka a babička,“ představuje anotace filmu Livii Klausovou.
„Filmový štáb zblízka zmapoval její kariérní i osobní dramata, kterými po boku svého muže procházela. Od formování československého kapitalismu u rodinného stolu, přes návštěvy světových lídrů, až po post velvyslankyně. Laskavý portrét výjimečné ženy odhaluje její pohled na svět, kterému vévodí především lidskost a smysl pro ochranu slabších,“ zní v popisu dokumentu, který má mít premiéru v českých kinech 12. března.
Kromě manželů Klausových se má ve snímku objevit i další bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo již zesnulý arcibiskup Dominik Duka.
Dokument Livia režíroval Adrian Stojkov, za scénářem stojí trojice novinářů ze CNN Prima News Václav Janata, Jakub Kvasnička a Josef Mádle.
Film přichází poté, co svět obletěl dokument o první dámě Spojených států Melanii, který se stal jedním z nejhůře hodnocených filmů. Na serveru Internet Movie Database (IMDB) získal na desetibodové škále jen 1,3 bodů. Čeští fanoušci ho na ČSFD zhodnotili pouhými 11 procenty a v recenzi iDNES.cz získal nulu.
Přesto vydělal celosvětově 16 milionů dolarů. To ho činí jedním z nejvýdělečnějších dokumentů. Náklady se ovšem ani zdaleka nezaplatily. Film totiž stál 75 milionů dolarů a je tak zároveň nejdražším dokumentem všech dob.