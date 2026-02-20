Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených

Autor:
  14:03
Do českých kin v březnu zamíří dokumentární film o bývalé první dámě Livii Klausové. Má ambici ji představit jako výjimečnou ženu, která zastala mnoho životních rolí. Film režíroval Adrian Stojkov, který má za sebou reality show VyVolení, pořad Česko hledá prezidenta či dokument Tajemství Jiřiny Švorcové.
Livia Klausová (září 2025)

Livia Klausová (září 2025) | foto: Profimedia.cz

LIVIA MIŠTINOVÁ, přítelkyně - Seznámila se s ním v druhém ročníku Vysoké školy...
z výstavy Portréty fotografky Nguyen Phuong Thao (Livia Klausová)
LIVIA KLAUSOVÁ, manželka
MFFKV 2010 - zakončení festivalu: Livia Klausová
59 fotografií

„První dáma, špičková ekonomka, manželka ministra v neklidné době a v neposlední řadě také starostlivá matka a babička,“ představuje anotace filmu Livii Klausovou.

„Filmový štáb zblízka zmapoval její kariérní i osobní dramata, kterými po boku svého muže procházela. Od formování československého kapitalismu u rodinného stolu, přes návštěvy světových lídrů, až po post velvyslankyně. Laskavý portrét výjimečné ženy odhaluje její pohled na svět, kterému vévodí především lidskost a smysl pro ochranu slabších,“ zní v popisu dokumentu, který má mít premiéru v českých kinech 12. března.

LIVIA KLAUSOVÁ, manželka

Kromě manželů Klausových se má ve snímku objevit i další bývalá první dáma Dagmar Havlová nebo již zesnulý arcibiskup Dominik Duka.

Dokument Livia režíroval Adrian Stojkov, za scénářem stojí trojice novinářů ze CNN Prima News Václav Janata, Jakub Kvasnička a Josef Mádle.

Film přichází poté, co svět obletěl dokument o první dámě Spojených států Melanii, který se stal jedním z nejhůře hodnocených filmů. Na serveru Internet Movie Database (IMDB) získal na desetibodové škále jen 1,3 bodů. Čeští fanoušci ho na ČSFD zhodnotili pouhými 11 procenty a v recenzi iDNES.cz získal nulu.

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

Přesto vydělal celosvětově 16 milionů dolarů. To ho činí jedním z nejvýdělečnějších dokumentů. Náklady se ovšem ani zdaleka nezaplatily. Film totiž stál 75 milionů dolarů a je tak zároveň nejdražším dokumentem všech dob.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

