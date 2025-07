Litomyšl Fest 2025: Trojani opustili Slavonice a lákají na netradiční prostory

Filmový Litomyšl Fest je letošní novinkou, přesto není úplným nováčkem. Navazuje na jedenáctiletou tradici Slavonice Festu, za nímž stojí režisér a producent Ondřej Trojan s manželkou Barbarou. Slavonice považují za svůj druhý domov a na jejich tradiční několikadenní akci uprostřed prázdnin mířily tisíce lidí. Poslední ročník měl návštěvnost 18 tisíc diváků.

Přivést diváky prostřednictvím filmů a hudby právě do Slavonic vnímali Trojanovi jako poctu a podporu městu, které mají rádi. Nicméně s vedením města se na dalším pokračování nedohodli. A proto se festival přestěhoval do Litomyšle.

Za režisérem a producentem Ondřejem Trojanem a jeho manželkou Barbarou mířili na festival do Slavonic i slavní hosté, například komik Lukáš Pavlásek. Filmy se promítaly v sálech i na slavonickém náměstí.

Návštěvníkům se v Litomyšli představí desítky filmů různých žánrů a témat. Podobně jako v původních Slavonicích festival láká na promítání v netradičních prostorách. První ročník přesunutého letního filmového a hudebního festivalu proběhne od 30. července do 3. srpna 2025.

Program Litomyšl Festu

V osmi festivalových sálech budou pro návštěvníky připravené projekce přibližně 75 filmů. Mezi nimi najdou předpremiéry a nové filmy, ale nebudou chybět ani starší snímky nebo dokumenty. V letním kině pak poběží filmové oddechovky.

V hudební části je doplní dvanáct koncertů pod širým nebem v prostorách Zámeckého návrší a přilehlého parku. Celou nabídku uzavírá bohatý doprovodný program debat s tvůrci a osobnostmi z oblasti médií.

Koncerty Filmy doprovodný program středa 30. 7. MTO Universal Praha Amerikánka, Architektura ČSSR 58-89, Dajori, Džob, Chvilky naděje, Je třeba zabít Sekala, Karavan, Letní škola 2001, Pějme píseň dohola, Pražská 5, Sbormistr, Válečný zpravodaj, Anora, Až na konec světa, Bob Dylan, Úplně neznámý, Černák, Emilia Pérez, Fénické spiknutí, Gloria!, Lee: fotografka v první linii, Malá Miss Sunshine Promítání pro děti, Mediální debata, Filmová knihovna Lukáše Pavláska, čtvrtek 31. 7. Jasná páka, Květy, Eva Turnová a Vráťa Brabenec pátek 1. 8. Jana Kirschner, Bert & Friends, sobota 2. 8. Pocta Petru Hapkovi, Klára Vytisková neděle 3. 8. Radim Hladík tribute, Xavier Baumaxa

Kde koupit vstupenky

Prodávají se formou akreditace buď na celý festival, nebo vybrané dny. Liší se cenou i rozsahem programu.

Akreditace Cena Celofestivalová Golden 4 800 Kč Celofestivalová filmová 3 400 Kč Jednodenní Golden 1 300 Kč Jednodenní filmová 900 Kč

Zvýhodněné vstupné

V nabídce jsou zvýhodněné akreditace pro studenty. I oni můžou díky akreditaci využít třicetiprocentní slevu vstupenek na koncerty.

Druh akreditace Cena Filmová celofestivalová 2 000 Kč Filmová jednodenní 500 Kč

Návštěvníci s průkazem ZTP/P mají vstup zdarma.

Jednotlivé vstupenky

Na filmy se ale dostanete i bez akreditace. Jednotlivé vstupenky na místa, která neobsadili návštěvníci s akreditaci, budou v prodeji na místě před zahájením projekce. Jejich cena je vždy 180 Kč.

Lístky na koncerty

Pokud nemáte akreditaci typu Golden, je potřeba na hudební vystoupení koupit lístky zvlášť. Jakákoli jiná akreditace však na místě opravňuje ke 30% slevě.

Stage Cena bez akreditace S filmovou akreditací Zámecký park 460 Kč 320 Kč První nádvoří 400/600 Kč 280/420 Kč

Litomyšl Fest pro děti

Festival myslí i na mladší a nejmenší návštěvníky. Samozřejmostí jsou projekce celovečerních dětských filmů nebo výběr z archivu České televize při příležitosti šedesáti let pořadu Večerníček. Malí návštěvníci však mohou navštívit i tvůrčí dílny s výrobou vlastního animáku nebo PlayStation herní zónu.

Díky letnímu filmovému festivalu Litomyšl Fest 2025 se na přelomu července a srpna na pár dní znovu otevře hostinec U Černého orla. Tamní sál je součástí české historie, hrál v něm například i Josef Kajetán Tyl.

Vstupenky pro děti a mládež

Jednotlivě se také prodávají vstupenky pro děti a mládež na filmové projekce. Jejich cena se odvíjí od věku i sekce, ve které je film řazen. Zdarma jsou vždy filmy „ČT pro nejmenší.“ Naopak za koncerty děti od 12 let platí plnou cenu. Ty mladší, do 12 let věku, na ně mohou jít bezplatně. Filmy v hlavní festivalové sekci jsou určeny pro diváky od patnácti let.

Věk S dětmi do kina Letní kino Cinestar Festivalové filmy 0–12 let 90 Kč 90 Kč - 12–15 let 90 Kč 180 Kč - Od 15 let 90 Kč 180 Kč 180 Kč

Kde se bude promítat

Na filmovém Litomyšl Festu budou pro návštěvníky připraveny projekce na celkem osmi lokacích. Kromě sedmi sálů filmy uvede i letní kino na Smetanově náměstí. Místa nejsou číslovaná a nelze je rezervovat – návštěvník s akreditací tak musí místo obsadit nejpozději deset minut před začátkem projekce.

Kino bar Kotelna – 160 míst, Kpt. Jaroše 1129

Tělocvična „Peďák“ – 160 míst, Komenského nám. 22

Kino Sokol – 175 míst, Nerudova 83

Lidový dům – 250 míst, Bělidla 392

Smetanův dům – 420 míst, Komenského nám. 402

Jízdárna – 500 míst, Jiráskova 133

Seminární sál ČT – 100 míst, Jiráskova 133

Kde se ubytovat

Festival nabízí několik možností ubytování, pro rezervaci je však potřeba kontaktovat festivalovou koordinátorku.