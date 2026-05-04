„V zákulisí se děly ošklivé věci. Natáčeli jsme před živým publikem o 400 lidech, a když jste pokazili repliku některého z těch scenáristů nebo na ni nepadla ta správná reakce, řekli něco jako: ‚Copak ta kráva neumí číst? Ani se nesnaží. Zkazila mi repliku‘,“ nechala se slyšet herečka.
Rovněž dodala, že scenáristé ve studiu zůstávali dlouho do noci a společně probírali své sexuální fantazie o jejích hereckých kolegyních Jennifer Anistonové a Courteney Coxové.
Cítila jsem se jako páté kolo u vozu, přiznává „Phoebe“ z Přátel Lisa Kudrowová
Kudrowová podle webu Variety popsala přístup scenáristů k hercům na place jako brutální. Dodala ale, že jim však nevěnovala přílišnou pozornost, protože většina jejich nevhodného chování se odehrávala za zavřenými dveřmi.
„Byli tam hlavně chlapi. Seděli až do tří do rána a snažili se napsat scénář, takže můj postoj byl: Říkejte si o mně za mými zády, co chcete, protože pak mi to nevadí,“ uvedla představitelka oblíbené Phoebe.
Chování tvůrčího týmu Přátel prosáklo na povrch i díky Amaani Lyleové, která na přelomu století pracovala na seriálu v pozici asistentky scenáristů. Ta krátce po svém propuštění v roce 1999 podala žalobu proti společnosti Warner Bros. Television kvůli chování v autorské místnosti.
V žalobě uváděla, že scenáristé seriálu často pronášeli rasistické a sexuální poznámky (jako jejich asistentka byla nucena si zapisovat vše, co se v místnosti řeklo). Případ se nakonec dostal až k Nejvyššímu soudu, který rozhodl v neprospěch Lyleové poté, co dospěl k názoru, že hrubé chování bylo nezbytnou součástí pracovního prostředí.