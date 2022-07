GLOSA: Diváci hlasují, jestli se Langmajerův hrdina oběsí, či přežije

Novodobá válka pohlaví totiž dožene postavu Jiřího Langmajera až k okamžiku, kdy si vloží na krk oprátku – a jestli nepřežije, či zda hrdinu zachrání kamarádi, rozhodnou hlasy fanoušků. Koneckonců podobně na jejich finanční podpoře závisí, jestli vůbec vzniknou i dva závěrečné díly projektu, jenž si utahuje z přehnané korektnosti.

I když zapojení fanoušků do autorské hry může historku osvěžit, nadále platí, že proti předešlému cyklu sKORO NA mizině jde o slabší odvar, který už nevychází z polodokumentární reálné podstaty ostravského Divadla Mír, nýbrž z variace na módní téma stvořené takříkajíc od stolu.

Vždycky znovu potěší drobnosti, třeba klub sexuálních menšin v Orlové, jenž hrozí rozšířením nedejbůh až do Bohumína, romský investigativní novinář, jehož vzorem je „Havlíček a Borovský“, všeobecně přijatelná ikonka na dveřích WC či urážka kypré ženy „nejsi gazela, jsi avie“.

Nicméně pořád je to jen hříčka, která s každou premiérovou epizodou vypadá paradoxně starší, protože utahovat si z desítek typů pohlaví, ze strašáku sexismu či manipulace ve jménu MeToo se dávno stalo běžnou normou. Co do míry průkopnické odvahy je na tom Liga zkrátka asi stejně jako referendum o přežití Langmajerova hrdiny.