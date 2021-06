Lidé se mohou rozloučit se Šafránkovou 25. června, pohřeb jen pro rodinu

Informovala o tom v pondělí s odkazem na syna herečky Josefa Abrháma mladšího mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.



„Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes 30 let chodila,“ uvedl k volbě místa a charakteru posledního rozloučení syn herečky.

Zádušní mše a uložení na hřbitově se uskuteční o týden později 2. července v jejích rodných Šlapanicích u Brna.

„Od náhlého odchodu maminky Libuše Šafránkové celé naší rodině přichází nespočet soustrastných zpráv a dopisů. Žel není v našich silách poděkovat každému zvlášť. Proto bych chtěl všem, kteří si na maminku vzpomněli, co nejupřímněji touto cestou poděkovat. Naše rodina prožívá toto nelehké období velmi bolestně a všechna vaše slova účasti jsou pro nás silnou podporou,“ uvedl Abrhám mladší.

Doplnil, že přesnější informace zveřejní rodina v nejbližších dnech a požádal všechny o ohleduplnost k soukromí rodiny.

Oblíbená herečka Libuše Šafránková, známá hlavně jako filmová Popelka, zemřela 9. června. Ztvárnila mnoho filmových i divadelních rolí, zejména v pražském Činoherním klubu. S láskou, obdivem a úctou na ni vzpomínají herečtí kolegové i filmoví a divadelní režiséři.