Zesměšním se? S přihláškou do Na lovu pomohlo i víno, říká nový lovec Bandita

„Já jsem ten pořad znal už v původní verzi z Británie. Občas jsem ho zahlédl na YouTube... A pak jsem jednou proklikával kanály na televizi a najednou ho vidím i u nás. Hned mě to zaujalo, o to víc, že jej moderoval Ondřej Sokol. Začal jsem se dívat a opravdu mě to chytlo, takže jsem si pořídil i Voyo a najednou se koukal každý den,“ vzpomíná Libor Šimůnek na své první setkání s show Na lovu.

Postupem času si budoucí lovec u obrazovky uvědomoval, že spoustu odpovědí na otázky zná, tak se jako mnozí další zkusil přihlásit. Na pozici soutěžícího. Jelikož ale potřeboval dodat kuráž, trochu si při vyplňování přihlášky dopomohl. „Pořád mi do hlavy skákaly myšlenky, že se tam zesměšním, tak jsem si takhle jednou večer doma dal lahev vína a už jsem vyplňoval formulář na webu Novy,“ popisuje svou cestu.

Společně s dalšími soutěžícími se Šimůnkovi podařilo vyhrát a k tomu ještě navíc při hře zaujmout štáb natolik, že jej oslovili na kamerové zkoušky na pozici nového lovce.

Dala se první chvíle v lovecké židli srovnat s prvním dnem před třídou plnou žáků, který má také stále čerstvě v paměti? „Klepal jsem se úplně stejně. Časem to opadlo, tady i ve škole, ale vlastně jsem trochu nervózní stále. S první otázkou, když ji zodpovím správně, většinou ale nervozita opadá, uklidním se... Řeknu si, že tam patřím a hraju dál,“ odpovídá.

„Cítím trošku tíhu toho, že jsem do Na lovu naskočil až ve chvíli, kdy tam byla pětice etablovaných lovců. Navíc lidí, které jsem obdivoval a koukal na ně... Jsou mi ale od začátku velkou oporou a můžu se na ně vždycky spolehnout,“ popisuje.

Umí Libor Šimůnek prohrávat? I to se totiž lovcům čas od času stává. „Já prohrávat umím v tom, v čem cítím, že nejsem tak dobrý. Kdybych teď šel hrát třeba baseball a nešlo by mi to, tak by mi to vůbec nevadilo, protože vím, že jsem ho hrál možná jednou v životě... Ale kdybych měl jít hrát fotbal a třeba přímo chytat, to mám totiž nejraději, a dostával bych jeden gól za druhým, byl bych opravdu naštvanej,“ vysvětluje.

Od března diváky kromě dalších epizod Na lovu čeká na Nově také další série Superlovu, večerního speciálu, ve kterém soutěžící může hrát proti celému týmu lovců a odnést si velkou finanční odměnu. „I u Superlovu jsem byl zase maximálně nervózní, ale ostatní lovci říkali, že to na mě nebylo znát, za což jsem rád,“ uvádí.

A šel by sám Bandita do Superlovu i jako soutěžící, kdyby ještě byla ta možnost? „To je dobrá otázka. Přemýšlel jsem o tom hodně. Já si myslím, že asi jo, když mi to šlo dobře jako soutěžícímu v běžném Lovu,“ míní.

V rozhovoru se dál dozvíte, co Libor Šimůnek alias Bandita musel prokázat za schopnosti při kamerových zkouškách na nového lovce nebo u jakého počtu bodů nahraných ze strany soutěžících začne být nervózní. Podělil se také o to, jak jej podporují ve škole kolegové a žáci i jak se tvořila jeho televizní image. Řeč přišla i na účast na společenských akcích nebo trochu nezvyklou kombinaci jím vyučovaných předmětů – historii a matematiku.