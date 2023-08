Když zastavíš, vyletíte do povětří. Liam Neeson si zkusil Jízdu smrti

Přesněji vzato, Liamu Neesonovi bylo v červnu už jednasedmdesát let, ale na odpočinek se viditelně nechystá. Souběžně s premiérou Jízdy smrti dokončuje ještě tři snímky a další čtyři má před sebou, včetně oživení parodické série Bláznivá střela, v níž má ztvárnit Franka Drebina juniora, syna původního hrdiny v podání Leslieho Nielsena.

Ovšem ani Jízda smrti, v originále Retribution čili odplata, nepředstavuje vyložený originál. Vznikla jako v pořadí třetí remake španělského filmu z roku 2015 El desconocido (neznámý), na který po třech letech navázalo německé Nevystupuj! a za další tři roky verze jihokorejská.

Zápletka však i v první anglické podobě zůstává stejná. Bankéř, kterému na rodinu obvykle nezbývá čas, veze výjimečně své děti do školy, když mu záhadný hlas v telefonu oznámí, že má auto plné výbušnin a že nikdo nesmí vystoupit, jinak vůz exploduje. Jako výstraha poslouží několik výbuchů aut s nevinnými lidmi.

Načež následuje vyhrocená jízda o závod s časem připomínající Nebezpečnou rychlost, kdy řidič musí plnit zadávané úkoly, současně pátrat, kdo a proč jej terorizuje, a nadto držet nohu na plynu, protože za chvíli už má v patách i policii.

V souvislosti s Jízdou smrti se často zmiňuje jiný Neesonův akční titul, třídílná série 96 hodin. Jenže v ní měl hrdina chránící svou rodinu v čele s dospívající dcerou za sebou průpravu někdejšího špičkového špiona, kdežto tentokrát o život bojuje civilista bez výcviku.

Jedním z producentů nového filmu je Jaume Collet-Serra, který s Liamem Neesonem coby režisér natočil filmy Non-Stop nebo Cizinec ve vlaku. Po sólové akci v letadle a ve vlaku ho i tentokrát udržel ve stísněném a uzavřeném prostředí, které nesmí opustit.

„Pro Liama je to role ušitá na míru, využívá všeho, v čem je tak skvělý. Přesto máme i změnu. Jeho hrdina tentokrát není expolicista ani bývalý agent a nemá vůbec žádné zvláštní schopnosti či zkušenosti. Výjimečně hraje úplně obyčejného chlapíka - a dělá to výtečně,“ míní Jaume Collet-Serra.

Na postu režiséra do projektu vstoupil Nimród Antal, který studoval v zemi svých předků, v Maďarsku, než se vrátil do rodného Los Angeles. Pozornost vzbudil filmy Revizoři, Motel smrti a Predátoři nebo několika epizodami kultovního seriálu Stranger Things.

Evropa je v Jízdě smrti přítomná rovněž v obraze, Neesonův americký bankéř totiž svou kariéru momentálně rozvíjí v Berlíně, kde se také natáčelo. Navíc Německo s Francií a Španělskem patří ke koproducentům snímku, jehož původní scénář přepsal Christopher Salmanpour, jeden z tvůrců seriálu FBI: Nejhledanější.

Nejatraktivnější položkou adrenalinové podívané, která se vešla do klasické devadesátiminutové metráže, nicméně zůstává Neeson, nositel oscarové nominace za Schindlerův seznam, přitažlivý miláček žen a herec populární zejména díky Star Wars nebo Lásce nebeské. Přitom s úsměvem tvrdí: „Nikdy jsem si o sobě nemyslel, že jsem hezký – strašlivě atraktivní, to ano, ale určitě ne hezký.“

Také prý už není svou profesí tak posedlý. „V minulosti, kdy jsem herectvím posedlý byl, mi to v tvůrčím procesu překáželo, hraničilo to s podivným druhem šílenství. Ale naštěstí už jsem naučil, že na konci dne svou postavu pověsím na věšák a když ráno odcházím do práce, znovu si ji vyzvednu. Jen na tom vývoji člověk musí pracovat,“ přiznává Neeson.

Jisté vyrovnanosti dosáhl i po tragické smrti své manželky; herečka Natasha Richardsonová se osudově zranila na lyžích. „Trvá poměrně dlouho, než se rozčilím. Samozřejmě každý den je to jinak, někdy si ráno u zrcadla říkám, že vypadám docela dobře, jindy si naopak pomyslím - Proboha, co dělám ve filmech? Chci se vrátit do Irska a zase řídit vysokozdvižný vozík,“ vzpomíná na své začátky.

Nyní už Neesonova filmografie obnáší bezmála sto padesát rolí, při jejichž výběru se řídí vždy textem. „Scénář je pro mne naprosto zásadní, i u akčních filmů. Vážím si autorů bez ohledu bez ohledu na žánr a pokud je látka dobře napsaná, pokaždé mě zajímá. Stačí se podívat na film 96 hodin, o kterém jsem si původně myslel, že půjde mimo kina rovnou na video,“ přiznává upřímně, že tehdy chtěl hlavně strávit tři měsíce v Paříži a vychutnat si fyzickou akci.

„Úspěch 96 hodin mě pak zaskočil, byl jsem malinko v rozpacích, ale vzápětí mi lidé začali posílat další a další akční scénáře,“ shrnul Liam Neeson své patnáctileté období, které nyní vrcholí právě Jízdou smrti.