V roce 2013 do letního kina v Karlových Varech přitančil herec John Travolta s filmem Pomáda, o rok později sem dorazil Mel Gibson, aby osobně uvedl snímek Šílený Max. Před deseti lety tleskaly tisíce diváků Richardu Gerovi, který s nimi sledoval legendární Pretty Woman. A v roce 2017 tu zase Uma Thurman uvedla snímek Kill Bill.

Atmosféra promítání pod širým nebem, večerní projekce při západu slunce dlouhé potlesky ve stoje – to všechno patřilo k někdejší slávě karlovarského letního kina. Jenže ta se v posledních letech doslova rozpadá.

Přes popraskané lavice prorůstá tráva, zázemí je zpustlé a pódium zarůstá mechem a břízami. „Všude jsou narušené zdi, které hrozí zřícením. Na střeše leží vrstvy izolace a pod její tíhou se může každým dnem propadnout strop,“ popisuje pro iDNES.cz tristní stav někdejší chlouby festivalu Petr Prokop, předseda spolku Letňák žije, který se letos v červenci ujal správy areálu. Jeho cílem je ikonickému místu vrátit život – a znovu z něj udělat kulturní centrum pod širým nebem.

Od dřevěných lavic po vyprodané projekce

Letní kino vzniklo krátce po druhé světové válce, na jaře roku 1946. Stavba tehdy zabrala jen několik týdnů – plátno bylo napnuté na dřevěnou konstrukci a diváci seděli na jednoduchých dřevěných lavicích. Už v roce 1958, při oslavách 600. výročí založení města, přišla první výrazná rekonstrukce. Kino dostalo zastřešenou tribunu, novou promítací kabinu, širokoúhlé plátno i stožáry s osvětlením. Kapacita hlediště činila 3 500 míst, z toho 500 pod střechou.

Další úpravy přišly v roce 1961 – přibylo pódium s orchestřištěm, šatny, sociální zařízení a areál byl oplocen. Město tehdy nechalo vybudovat i vstupní bránu, pokladny a stánky s občerstvením. Až do 90. let minulého století bylo letní kino prakticky vždy vyprodané. „Bylo to kulturní místo, kam lidé chodili nejen na filmy, ale i na koncerty nebo divadelní představení,“ vzpomíná Prokop.

Pak ale přišel útlum. Více než dvacet let se zde nepromítalo vůbec. Film se sem vrátil až v roce 2011 a následovalo několik úspěšných sezon, kdy do Karlových Varů zavítaly hollywoodské hvězdy. Letní kino zažilo krátké znovuzrození – ale jen na pár let. Od roku 2019 se tu nepromítá vůbec.

Nový začátek?

Spolek Letňák žije, který se letos v červenci ujal správy letního kina, má s areálem velké plány – ale začíná prakticky od nuly. „Letní kino potřebuje obnovu téměř od základů. Je nutné opravit jeviště a hlediště, obnovit vstupy a oplocení, vyřešit elektroinstalaci, osvětlení i promítací a zvukovou techniku. A hlavně zajistit celkovou bezpečnost areálu,“ vyjmenovává Prokop.

K tomu ale místní nadšenci potřebují peníze. Spolek proto spustil veřejnou sbírku, do které se mohou zapojit lidé z celého Česka. „Cílem je vybrat půl milionu korun. Pokud se nám podaří vybrat víc, opravíme i sociální zázemí, prostory pro účinkující, pódium a připravíme areál pro celoroční využití,“ dodává. Po skončení 59. ročníku Mezinárodního filmového festivalu chystá spolek i komunitní brigády, při kterých se dobrovolníci mohou podílet na úklidu a přípravě areálu na další sezonu.

Právě příští rok slaví letní kino 80. výročí od svého vzniku. A zároveň se bude konat jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. „Je to krásná příležitost vrátit tomuto místu život,“ uzavírá Prokop.