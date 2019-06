Spider-Man, Lví král, Tarantino, Maradona. Kdo dál spasí letní kina?

Rozloučení se školou pak oslaví Amerika animovaným snímkem Toy Story 4: Příběh hraček, který k nám dorazí v srpnu, a pak už nastoupí hlavní tahouni: od pokračování Spider-Mana po novou verzi Lvího krále.

Zejména zámořský filmový průmysl jim hodně důvěřuje. Musí. Původní meziroční pokles tržeb proti loňsku se sice daří snižovat, ale hlavní zásluhu na tom má komiksové finále Avengers: Endgame, jehož celosvětové tržby 2,7 miliardy dolarů zaostávají už jen o pár desítek milionů za Avatarem, dosud nejvýnosnějším filmem všech dob.

Kdežto čerstvější novinky se zatím příliš nepředvedly. Konec animované trilogie Jak vycvičit draka překonal na celosvětovém vstupném půl miliardy dolarů podobně jako hraná adaptace disneyovky Aladin, jiný návrat jménem Pokemon: Detektiv Pikachu se ještě nedostal přes čtyři sta milionů a Godzilla: Král monster vypadá na líný propadák, který doposud sotva splatil vlastní výrobní náklady.

Takže roli jednoho ze záchranářů léta dostal příběh Spider-Man: Daleko od domova, v němž tvůrci vyslali mladého superhrdinu s jeho kamarády na prázdninový výlet po Evropě. Téma jednak ladí s letní náladou cestování, jednak vedle tradičních fanoušků pavoučího akrobata může přilákat i diváky z míst natáčení, mezi která spadají například Londýn, Benátky, Liberec či Praha.

Od Tarantina k dětem

Lví král zase spoléhá na všeobecnou známost stejnojmenného animovaného díla z roku 1994. Zvířata „jako živá“ převedl do moderní podoby Jon Favreau, který podobně naložil už s disneyovkou Kniha džunglí. K lákadlu vícegenerační podívané přidali producenti masivní kampaň za záchranu ohrožených zvířat v Africe.

Na rozdíl od rodinného Lvího krále se retropříběh Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu zjevně dočká omezené přístupnosti – někde jej hrají až od 18 let, zato se však může opřít o početnou skupinu režisérových fanoušků. Na milovníky akčních jízd zase čeká snímek Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw.

Co se týče dětí, k druhému dílu animovaných Angry Birds dostanou ve filmu domácí pohádku Hodinářův učeň a na oblibu tuzemských romantických komedií zkusí navázat zápletka z prostředí plážového volejbalu Přes prsty.

Diváci s náročnějším vkusem mají v létě smůlu, i když pořád ještě jim zbývají portrétní dokumenty Pavarotti a Diego Maradona, případně náctiletí sportovci z marockého Salé a českého Náchoda v dokumentu Letní hokej. Nicméně zámořská alternativní nabídka je i během amerického horkého léta přece jenom bohatší.

Zahrnuje třeba snímek Marianne & Leonard: Words of Love, líčící vztah mezi hudebníkem Leonardem Cohenem a jeho norskou múzou, nebo koncertní titul The Cure: Anniversary 1978–2018 Live in Hyde Park, který zaznamenává loňský koncert britské rockové kapely k jejímu čtyřicetiletí na scéně.

Trailler k filmu Q. Tarantina Tenkrát v Hollywoodu: