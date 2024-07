Karlovarský festival na Letní filmové škole? Přiveze ho komedie Hello, Welcome

Letní filmovou školu, která v Uherském Hradišti zahájí v pátek svůj padesátý ročník, doprovodí světová premiéra snímku režiséra Šimona Holého Hello, Welcome. Vypráví o třech herečkách, které se společně vydávají na festival do Karlových Varů.