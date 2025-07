Co zažít na Letní filmové škole? Do kina na Tima Burtona a pak k cimbálu

1. Ikona: Tim Burton

Ospalá díra, Střihoruký Edward, Beetlejuice, Ed Wood – amerického filmaře Tima Burtona netřeba představovat. Jeho jedinečný rukopis, styl, citlivost i humor z něj učinili jednoho z nejuctívanějších filmařů své generace. Kolik z nás ale jeho starší filmy vidělo na plátně? Moc ne. A tak návštěva Uherského Hradiště skýtá jedinečnou příležitost všechny větší i menší klasiky dohnat „v plnotučné verzi“. Od pátku do středy najdete v programu minimálně dvě burtonovské projekce.

2. Filmová čítanka: Dogma 95

Letos je to 30 let od chvíle, kdy režiséři Lars von Trier a Thomas Vinterberg poslali do světa svůj filmový manifest Dogma 95. Vyzývali k autenticitě a surovosti bez zbytečných efektů a kudrlinek. Pěkně na dřeň. A tak je nejlepší čas připomenout si některé klenoty jejich počáteční éry: od notoricky známé Rodinné oslavy až po trochu zapomenutější filmy jako Fuckland nebo Julien Donkey-Boy.

3. Výlet do Afriky

Kolik jste viděli afrických filmů za poslední rok či dva? Jestli alespoň jeden, gratuluji. Běžně se k divákovi dostanou jen stěží. Přitom mají často víc co říct než běžná evropská distribuční nabídka. Z výběru Letní filmové školy doporučuju dokument Dahomey od francouzsko‑senegalské režisérky Mati Diopové, který získal Zlatého medvěda na Berlinale 2024 za nejlepší film, v jehož centru nestojí běžný hrdina, ale prastarý královský artefakt – socha krále Ghéza a jeho cesta dějinami.

Druhým tipem je debut Mohameda Kordofaniho Goodbye Julie, který se stal prvním filmem ze Súdánu uvedeným v sekci Un Certain Regard na Festivalu v Cannes a následně získal i Prix de la Liberté. Příběh sleduje dvě ženy – zpěvačku Monu a vdovu Julii, jejichž vztah se rozvíjí na pozadí napjatého politického a etnického konfliktu těsně před rozdělením Súdánu v roce 2011.

4. Němý film s živou hudbou

Jedna z nejoblíbenějších festivalových tradic. Staré filmy promítané za doprovodu živé hudby, která se komponuje speciálně pro projekci a využívá živé nástroje i elektroniku. Letos se promítají snímky se špionážní tematikou a mezi nimi třeba Tajemné X, Slečna Mendová i Dáma z lóže č. 13.

5. Kronerová, Seidl i Moodysson

Na „filmovku“ se jezdí také za inspirací a učením se od těch nejpovolanějších. Tentokrát program nabízí setkání s dvěma výraznými tvářemi evropské kinematografie – Ulrichem Seidlem a Lukasem Moodyssonem. S tvůrci, kteří ke své práci přistupují dost odlišně. Zatímco snímky Seidla nechají diváka málokdy v klidu, Moodysson se proslavil hlavně svou empatií a srdečností. Z „domácích“ tváří se návštěvníci mohou těšit na Zuzanu Kronerovou, Jiřího Suchého nebo Oldřicha Kaisera.

A tipy by mohly pokračovat: retrospektivní sekcí věnovanou Michaelu Powellovi a Emerichu Pressburgerovi – britskému duu, které mimo jiné inspirovalo svět Wese Andersona. Letní filmovou školu pak čeká také premiéra hororově-groteskních Švábů Luboše Kučery, předpremiéry Džobu Tomáše Vorla a Karavanu Zuzany Kirchnerové a vrátí se také oblíbená sekce Východní přísliby, která je věnovaná post-socialistickým zemím a jejich dějinám. Klasikou je pak večerní cimbálovka u Kina Hvězda a široký debatní program (nejen) v nedalekém parku.