Stavby s vůní dřeva. Televize uvede dokument zemědělské univerzity

  14:00
V neděli se na televizních obrazovkách představí dokumentární film České zemědělské univerzity v Praze s názvem Stavby s vůní dřeva. Má za cíl představit proces, při němž se dřevo dostane z českých lesů až k finálnímu stavebnímu provedení. Dřevo je podle zástupců univerzity surovinou, která dobře splňuje současné klimatické a udržitelné cíle.
Administrativní budova Brumov Bylnice (23. ledna 2026)

Administrativní budova Brumov Bylnice (23. ledna 2026) | foto: Archiv České zemědělské univerzity v Praze

Plakát k dokumentárnímu filmu Stavby s vůní dřeva (23. ledna 2026)
Administrativní budova Brumov Bylnice (23. ledna 2026)
Administrativní budova Brumov Bylnice (23. ledna 2026)
Roubenka Malenice (23. ledna 2026)
„Státní surovinová politika pro dřevo jasně ukazuje, že dřevo je strategickou surovinou budoucnosti. Film Stavby s vůní dřeva představuje, jak lze cíle tohoto dokumentu naplnit v praxi – chytrým využitím domácí suroviny ve stavebnictví, které je šetrné ke klimatu i krajině,“ uvedl děkan Fakulty lesnické a dřevařské Róbert Marušák.

Dokument sleduje celý cyklus zpracování suroviny, od popisu českého lesnictví přes různé druhy zpracování dřeva až po konečnou realizaci staveb. Zároveň i rozebere otázky týkající se vlastností takového materiálu, jako je jeho hořlavost, akustika či vlhkost.

Pomoc, která zahřeje. Desítky potřebných získaly díky dárcům dřevo na zimu

Film je volným pokračováním snímku Lesy budoucnosti, který Česká zemědělská univerzita představila v roce 2023. Podle proděkana fakulty Radima Löweho se představením obou snímků univerzita zasazuje o společenskou odpovědnost a přispívá udržitelnému rozvoji.

Režie a scénáře se ujala dramaturgyně Jana Škopková, která je výrazně spjatá s působením v České televizi. Hlas pak filmu propůjčil herec Matěj Anděl, kterého divák může znát například z filmu Narušitel.

Premiéra filmu je v neděli 25. ledna ve 23:25 a repríza 28. ledna v 16:30 na Prima ZOOM. Film bude poté uveden na několika mezinárodních filmových festivalech a následně bude i veřejně dostupný na oficiálním YouTube kanálu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

23. ledna 2026

