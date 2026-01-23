„Státní surovinová politika pro dřevo jasně ukazuje, že dřevo je strategickou surovinou budoucnosti. Film Stavby s vůní dřeva představuje, jak lze cíle tohoto dokumentu naplnit v praxi – chytrým využitím domácí suroviny ve stavebnictví, které je šetrné ke klimatu i krajině,“ uvedl děkan Fakulty lesnické a dřevařské Róbert Marušák.
Dokument sleduje celý cyklus zpracování suroviny, od popisu českého lesnictví přes různé druhy zpracování dřeva až po konečnou realizaci staveb. Zároveň i rozebere otázky týkající se vlastností takového materiálu, jako je jeho hořlavost, akustika či vlhkost.
Film je volným pokračováním snímku Lesy budoucnosti, který Česká zemědělská univerzita představila v roce 2023. Podle proděkana fakulty Radima Löweho se představením obou snímků univerzita zasazuje o společenskou odpovědnost a přispívá udržitelnému rozvoji.
Režie a scénáře se ujala dramaturgyně Jana Škopková, která je výrazně spjatá s působením v České televizi. Hlas pak filmu propůjčil herec Matěj Anděl, kterého divák může znát například z filmu Narušitel.
Premiéra filmu je v neděli 25. ledna ve 23:25 a repríza 28. ledna v 16:30 na Prima ZOOM. Film bude poté uveden na několika mezinárodních filmových festivalech a následně bude i veřejně dostupný na oficiálním YouTube kanálu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.