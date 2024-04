Vraha Kalivodu zaujala Olga Hepnarová, vzpomíná bývalý šéf vyšetřovatelů

„Určitá paralela nebo podobnost tady jde vidět. Já samozřejmě vůbec nechci případ z prosince nějak blíže komentovat, nejsem k tomu zmocněn nebo oprávněn. Čerpám dnes už jen informace ze sdělovacích prostředků, ale myslím si, že debata, kterou film Lesní vrah může nastolit, je nutná. A navíc já bych ten film použil i jako určité vykřičníky,“ říká Mazánek, který vedl vyšetřovací týmy v případech vražd lesního vraha.

„Ten film upozorňuje na to, abyste se dívali kolem sebe. Není jednoduché pachatele těchto trestných činů odhalit. Dopředu je to možná i prakticky nemožné, ale nicméně pokud jsou nějaké náznaky, tak to určitě vnímejte jako vykřičník. Dívejte se kolem sebe, dávejte na sebe pozor a upozorněte na to,“ dodává v odpovědi na otázku, proč by se diváci čtyři měsíce po prosincové tragédii měli jít do kina dívat na film o vrahovi, který jim může tuto zkušenost snadno připomenout.

Na stejnou otázku odpovídá i režisér Radim Špaček: „Možná by na ten film měl divák jít také proto, aby se dozvěděl něco o sobě. Já si totiž myslím, že takový zárodek nějaké životní nepohody, nebo možná i toho zla, si v sobě nosíme latentně všichni. A jak říkal Michal: myslím si, že normální divák, když na ten film nepůjde jako na nějakou senzaci, by se mohl zamyslet nad tím, v jaké situaci by se něco podobného mohlo stát jemu. A proč vlastně.“

Film režiséra Radima Špačka, který tvůrci charakterizují jako minimalistické a observační krimidrama, sleduje zhruba poslední rok vrahova života. Ten v roce 2005 zavraždil tři náhodné kolemjdoucí. Dříve pracoval jako policista, měl nadprůměrně vysoké IQ a vyhrál v soutěži Chcete být milionářem. Jeho záměrem, naštěstí nerealizovaným, bylo vystřílet pražské metro. Jeho skutečné motivace nebyly nikdy přesně objasněny.

Do kin film vstoupí 25. dubna a tvůrci se společně s projekcemi vydají na sérii debat po celém Česku za doprovodu psychologů i původních vyšetřovatelů případu.

Hlavně žádný akční thriller

Paralela s Filozofickou fakultou se letos ve Špačkově tvorbě objevila už podruhé: Česká televize se rozhodla odložit lednovou premiéru druhé řady jeho krimiseriálu Stíny v mlze na jaro, jelikož se v jedné z epizod pohybuje po škole střelec.

Vznikne podle Špačka jednou film i o prosincových událostech na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy? „Já jsem přesvědčen o tom, že určitě. Ale nerad bych, aby to bylo brzo. Za prvé kvůli zjitřeným emocím ve společnosti i emocím pozůstalých, ke kterým bychom neměli být lhostejní. A za druhé proto, že různé detaily a podrobnosti se ještě budou postupně skládat a vyjevovat v čase,“ odpovídá.

V tuto chvíli sám Radim Špaček cíleně nezvažuje natáčet další portrét vraha, užívá si totiž úkrok ke komediálnímu žánru v nové sérii pro ČT Děcko. Uznává však, že by také individuálně záleželo na látce a tématu. „Abych cítil, že to není nějaká laciná senzace,“ vysvětluje. Zafinancovat podobné filmy navíc není snadným úkolem, jen na Lesního vraha sháněli tvůrci peníze asi deset let.

V rozhovoru s Radim Špačkem a Michalem Mazánkem se dál dozvíte detaily z vyšetřování vražd lesního vraha, pozadí vzniku filmu i jeho žánrového zasazení. V obecné rovině pak oba pánové promluvili o tom, jak člověka ovlivňuje každodenní setkávání se zlem nebo jestli vzniká závislost na adrenalinu s tím spojeným.