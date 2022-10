Při autonehodě zemřel americký komik Leslie Jordan, bylo mu 67 let

Ve věku sedmašedesáti let zemřel americký herec a komik Leslie Jordan, známý ze seriálů Will a Grace či American Horror Story. Herec zemřel při autonehodě na cestě do práce v Hollywoodu, kdy jeho vůz narazil do domu. S odvoláním na hercova agenta o tom informují světová média.