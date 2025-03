VIDEO: Tohle bude klasika. Nový film s Leonardem DiCapriem má první trailer

9:49

Nový film s Leonardem DiCapriem v hlavní roli představuje první trailer. Drama One Battle After Another natočil Paul Thomas Anderson, tvůrce filmů jako Až na krev, Magnolia, Hříšné noci nebo Nit z přízraků. „Tohle bude okamžitá klasika a Oscar pro Andersona,“ prorokují kinofilové na sociální síti X.