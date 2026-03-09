Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Zprávy o natáčení filmu s Leonardem DiCapriem rezonují médii už od první poloviny února. Tehdy přijel do Česka režisér Martin Scorsese a jeho dcera sdílela na Instagramu snímky z návštěvy několika pražských pamětihodností, včetně Karlova mostu, Staroměstského orloje či barokní knihovny Klementina.
Leonardo DiCaprio přicestoval pár týdnů po něm. Jeho pohyb u nás ale působí jako z filmů o tajných agentech. Paparazzi nezískali žádnou jeho fotku z Prahy, kde se podle deníku Blesk ubytoval nejdřív v hotelu Four Seasons, ale po návratu z předávání cen BAFTA v Londýně, kam si z natáčení odskočil, se přestěhoval do klidnějšího hotelu Augustin.
|
Přijede hvězdný DiCaprio, nebo ne? Městečko u Litoměřic očekává Scorseseho štáb
První informace o konkrétních lokacích natáčení přišly z Úštěku u Litoměřic, kde místní starosta informoval veřejnost kvůli omezení v některých ulicích naplánovaných na 14. a 16. března. Upozornil, že Leonardo DiCaprio ale do Úštěku nepřijede. Tou dobou bude totiž nejspíš na předávání Oscarů v Los Angeles. V Úštěku se budou ostatně natáčet pouze záběry, které se objeví v titulcích.
Další prozrazenou lokací je historický zámek Ratboř na Kolínsku, známý jako Chateau Kotěra. Tady už Leonardo DiCaprio mohl být k vidění, ale okolí zámku bylo během natáčení přísně střeženo. Podle serveru Expres.cz se herci mezi jednotlivými scénami přesouvali v dodávkách a přístup do areálu měli pouze členové štábu a ani děti motající se kolem zámku neměly velké šance zahlédnout DiCapria či jeho filmovou partnerku Jennifer Lawrence.
|
Mads Mikkelsen už z Prahy zmizel, ale na víkend se vrátí. Bude hvězdou Comic-Conu
Koproducent filmu Canal+, ani Czech Film Commission, která má přehled o všech zahraničních natáčeních v Česku, nesmějí sdělovat lokace, kde se bude film natáčet, ani potvrzovat zprávy o již uskutečněném natáčení. „Nemáme od zahraničního zadavatele povolení cokoli o natáčení zveřejňovat,“ uvedla pro iDNES.cz Hedvika Petrželková z Czech Film Commission.
Zatímco DiCaprio se po Česku pohybuje ve voze, který je doprovázen druhým vozem s ochrankou, nosí kšiltovku a brýle, případně roušku, aby nebyl poznat, Mads Mikkelsen se klidně nechává vyfotit s obsluhou restaurací, které navštívil. To vyprovokovalo třeba kino a kavárnu Edison, aby ho veřejně vyzvalo k návštěvě. Vyvěsili u vchodu velké plakáty, na kterých mu nabídli kávu zdarma.
Mikkelsen už z Prahy odcestoval zpět do Dánska, ale o víkendu se vrátí na pražský Comic-Con. „Věděli jsme, že natáčí v Praze a zkusili jsme oslovit jeho americké agenty. Nejdříve se nic nedělo, ale po týdnu se ozvali, že přestože se Mads vrátil do Dánska, je ochotný přiletět sem pouze kvůli několika hodinám na našem Comic-Conu Prague,“ řekl Pavel Renčín, marketingový ředitel hlavního pořadatele festivalu.