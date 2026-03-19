DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

Společnost Apple Original Films, která už zajistila Scorseseho předchozí počin Zabijáci rozkvetlého měsíce, ve čtvrtek oznámila, že začala hlavní fáze natáčení.
Produkce zároveň zveřejnila první fotografii z očekávaného snímku, v němž hrají držitelé Oscara Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrencová. V dalších rolích se objeví například herci Patricia Clarksonová či Mads Mikkelsen.
Natáčení, které podle tiskové zprávy společnosti začalo 27. února, probíhá v České republice s podporou Státního fondu audiovize a jeho oddělení Czech Film Commission. Mysteriózní drama by se mělo do kin dostat za dva roky.
Film vypráví příběh amerického manželského páru, který cestuje do malého zasněženého evropského městečka, aby si adoptoval dítě. Ubytují se v tajemném hotelu, ve kterém se setkají s podivnými postavami – zpěvačkou, obchodníkem a léčitelem. Zatímco se snaží získat vytoužené dítě, realita se jim pomalu rozmazává, začnou zpochybňovat vlastní životy a vztahy. Jedná se o adaptací stejnojmenného románu Petera Camerona.