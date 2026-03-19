DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

  19:38
Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.
První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem a Jennifer Lawrencovou v Česku. (19. března 2026) | foto: courtesy of Apple Original Films

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.
Zámek Ratboř během natáčení nového thrilleru Martina Scorseseho.
Luxusní vozy a filmová technika před zámkem Ratboř. Právě tady vznikají scény...
Společnost Apple Original Films, která už zajistila Scorseseho předchozí počin Zabijáci rozkvetlého měsíce, ve čtvrtek oznámila, že začala hlavní fáze natáčení.

Produkce zároveň zveřejnila první fotografii z očekávaného snímku, v němž hrají držitelé Oscara Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrencová. V dalších rolích se objeví například herci Patricia Clarksonová či Mads Mikkelsen.

Natáčení, které podle tiskové zprávy společnosti začalo 27. února, probíhá v České republice s podporou Státního fondu audiovize a jeho oddělení Czech Film Commission. Mysteriózní drama by se mělo do kin dostat za dva roky.

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Film vypráví příběh amerického manželského páru, který cestuje do malého zasněženého evropského městečka, aby si adoptoval dítě. Ubytují se v tajemném hotelu, ve kterém se setkají s podivnými postavami – zpěvačkou, obchodníkem a léčitelem. Zatímco se snaží získat vytoužené dítě, realita se jim pomalu rozmazává, začnou zpochybňovat vlastní životy a vztahy. Jedná se o adaptací stejnojmenného románu Petera Camerona.

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

