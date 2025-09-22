Scorsese s DiCapriem posedmé? Slavná dvojka chystá duchařský film

Je to už roky osvědčená spolupráce. Vlk z Wall Street, Letec, Skrytá identita, Prokletý ostrov, Gangy New Yorku. Všechny tyto filmy se nějakým způsobem zapsaly do paměti diváků posledních dvaceti let. Oscarový režisér Martin Scorsese a oscarový herec Leonardo DiCaprio si k sobě zkrátka našli cestu a vytvořili několik neopakovatelných děl.
Před dvěma lety se zdálo, že šestým filmem, tedy sáhodlouhým počinem Zabijáci rozkvetlého měsíce hvězdná spolupráce pomalu končí. Jak ale potvrdil server Variety a další specializované filmové weby, Scorsese s DiCapriem chystají novinku. Tou by měla být adaptace duchařské knihy What Happens at Night spisovatele Petera Camerona.
O scénář se má postarat Patrick Marber, vedle DiCapria se na plátně ukáže Jennifer Lawrencová. Právě tyto dva herce bychom prý měli sledovat v hlavních rolích amerického páru, který vyrazil do zasněženého evropského města adoptovat dítě.
„Je to náročná cesta, která rakovinou nemocnou manželku unaví. A manžel se bojí, že její nemoc odradí sirotčinec, aby jim dítě vydali,“ zní podle Variety synopse knihy z roku 2020.
„Pár se po příjezdu ubytuje v rozlehlém a děsivě opuštěném hotelu. Ten má bar stále otevřený a vstupní hala je plná záhadných postav od staré okázalé zpěvačky přes zhýralého obchodníka až po záhadného léčitele. V tomto matoucím, zamrzlém světě není nic tak, jak se zdá, a čím více se pár snaží získat své dítě, tím méně si je jistý, že ví vše o svém manželství i o samotném životě,“ píše se zde dále.
Server Deadline připomíná, že zasazením a žánrem by novinka mohla odpovídat mysterioznímu snímku Prokletý ostrov, se kterým DiCaprio se Scorsesem zazářili v roce 2010.
Okolo produkce filmu prý krouží společnost Apple Original Films, která už zajistila Scorseseho předchozí počin Zabijáci rozkvetlého měsíce. Nový snímek by se měl do kin dostat za dva roky.
16. října 2023