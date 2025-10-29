Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Monika Zavřelová
Ačkoliv se před sedmi lety po finále StarDance obávali, že už se z tanečního parketu nezvednou, letos se na něj vrátili s láskou. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví vítězové deváté řady Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková nejen o StarDance Tour, ale také jejich „manželské sehranosti“, jediném konfliktu, který kdy měli, nebo správném psychickém nastavení pro tak náročný projekt.

„Se mnou a Lenkou se ti, kteří nás dali dohromady, trefili neuvěřitelně,“ vzpomíná Jiří Dvořák na to, jak je taneční soutěž před lety spojila. „Lenku jsem viděl a od první vteřiny věděl, že to bude fungovat, taková osobnostní alchymie. To se jen tak v životě nestává“

Podobně vidí situaci i ona: „Máme skutečné napojení, jsme jak manželé. Když totiž trénujeme každý den, už přesně víme, co si ten druhý myslí nebo jak by větu dokončil.“

„Jsem věčně nespokojený,“ přiznává Dvořák. „A kvůli tomu vznikl i jediný konflikt, který jsme kdy měli. Říkal jsem, jak je všechno špatně a nejde mi to. Lenka oponovala: ‚Je to dobré, dej tomu čas.‘ Jenže já jsem netrpělivý maximalista... Pak jsem viděl slzičky v jejích očích a řekl si: tak a teď si dáme dva dny pauzu a ty si musíš Jirko uvědomit, že tohle není operace mozku, nejde o život a je to jenom soutěž. Od té doby byl klid.“

„Mým úkolem je podržet toho druhého, jsme tým,“ říká Návorková. „Baví mě i psychologická rovina té soutěže. Dřív jsem se zbytečně stresovala, ale teď už se učím pouštět tu kontrolu a být v přítomném okamžiku, abych si to užila. Někdy jsem po rozhovoru v greenroomu s Markem Ebenem a Terezou Kostkovou měla úplně mlhu – a to mě mrzelo.“

Stardance bolí, ale posiluje

Fyzickou vzpomínku na vítězství si nesou vrostlou v těle oba taneční partneři doteď. „Pořád mám vyhřezlou ploténku,“ říká Dvořák a Návorková se přidává svým dílem: „Měla jsem zlomené žebro, nejspíš únavovou zlomeninu, a při natáčení znělky jsem si rozsekla bradu.“ Dvořák to glosuje po svém: „StarDance vyhráli dva kryplové.“

I tvrdý režim se však nakonec zúročil. „Od sedmého osmého kola už si člověk opravdu přeje, ať to celé skončí – a je jedno jak,“ vzpomíná Dvořák. „Zpětně však vidím, že když v dalších letech přišly nějaké náročné pracovní momenty, pomohlo mi to. Říkal jsem si: Když jsem vydržel tohle, vydržím všechno.“

Hosty pořadu Rozstřel jsou herec Jiří Dvořák a tanečnice Lenka Nora Návorková ze StarDance. Moderuje Monika Zavřelová.
A zda by šel znovu do soutěže? „Nejsem si jistý,“ uvažuje herec. Návorková váhá méně, sama se StarDance zúčastnila čtyřikrát: „Pro tanečnici je to pořád nabídka, která se neodmítá. Prioritami je to ale u žen trochu odlišné – někdy přijdou fáze, kdy je důležitější soustředit se na jiné věci.“

A vnímá Lenka nějaké podobnosti mezi svými tanečními partnery? „Největší jsem viděla mezi Jirkou Dvořákem a Jirkou Ježkem – přístupem, filozofií, napojením.“ Dvořák přitakává: „S Ježkem jsme opravdu zjistili, že máme spoustu společných témat a koníčků.“

Choreografie, haly a mrknutí

Na StarDance považují oba za klíčovou práci profíků: „Velikost profíka je i v tom, že odhadne možnosti soutěžícího,“ říká Dvořák. „Umí postavit dokonalou choreografii, ale když je něco za hranicí daného člověka, nemá smysl tlačit – celé se to rozsype. V tom je psychologie choreografa.“

Přechod z televizního studia do hal zvládli letos bez velkých zásahů do choreografií: „Valčík tančíme dokola, máme diagonály i company,“ líčí Návorková. „Choreografie jsme nemuseli předělávat, jen pár věcí změnili. Možná tehdy vznikla ta naše trochu netradičně – a teď z toho těžíme.“

A jaké je to vystupovat před tisícovkami lidí? „Během tance publikum moc nevnímám, soustředím se, abych to nezvoral,“ říká Dvořák. „Halu slyším třeba při zvedačkách ve valčíku. Jinak ty lidi cítím před a po tanci – jako v divadle. Někdy musíte poslouchat publikum, jindy se zavřít do ‚veřejné samoty‘.“

Teď už je před tanečním párem jen natáčení silvestrovského finále, které se uskuteční 4. listopadu a diváci ho uvidí na konci roku na ČT 1.

A na závěr přišla řeč i na Anděla Páně, který letos oslaví 20 let od premiéry. O návratu svého čerta Uriáše do případného třetího dílu má Dvořák jasno: „Mám podepsanou smlouvu a i kdybych něco o pokračování věděl, nesmím o tom mluvit. Ale myslím, že by to už asi nebylo dobré, i kvůli Jirkovi Bartoškovi, který už mezi námi není. Dvojka byla dráždění hada bosou nohou – zaplaťpánbůh, že to vyšlo.“

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

