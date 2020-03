Dodnes nevím, zda byl léčitel Mikolášek opravdu zázračný, říká Josef Klíma

Mikoláškův osud inspiroval Marka Epsteina k sepsání scénáře k filmu Šarlatán. Co vás přimělo zpracovat stejné téma do knihy?

Když mě z nakladatelství požádali, abych přepsal do knihy filmový scénář, nejdříve jsem odmítl. Nepřepisoval jsem do knih ani své vlastní scénáře, které vyšly knižně. Souhlasil jsem ale s tím, že si scénář aspoň přečtu – a to mě dostalo. Jde totiž o opravdu silný lidský příběh, který je unikátní i historicky. Je to obraz 20. století, doby, která se odepsala po všech stránkách na osudu silné osobnosti, jež chtěla jen pomáhat lidem. Mikolášek nikdy nikomu neublížil. Navíc jde o příběh člověka, který kupodivu zůstal až dodnes široké veřejnosti víceméně neznámý.