Jak dostat tatínka do léčebny. Podívejte se, jak si Lavi utahuje ze slavných filmů

ts Tomáš Šťástka Autor:

11:00

Do polepšovny, nebo do léčebny? Zhýralý fotbalista Lavi by asi zamířil spíš tím druhým směrem. Ve stylu aktuálního tažení filmu Vyšehrad Dvje českými kiny vznikla řada filmových plakátů, kde si hrdina v podání Jakuba Štáfka utahuje ze slavných snímků. Pokud chcete hádat, o jaký film se jedná, od následujícího obrázku nekoukejte dolů na popisek.