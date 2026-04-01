Nenechala Epsteina spát. Teď dostane novinářka v podání Laury Dernové seriál

  12:20
Kauza okolo zvráceného finančníka Jeffreyho Epsteina zahýbala nejvyššími patry byznysu, kultury i slavnou britskou monarchií. Aféra ohledně zneužívání nezletilých dívek a tučných složkách plných kompromitujících materiálů dostane poprvé hrané seriálové zpracování. První odtajněnou hvězdou plánované série se stane oscarová herečka Laura Dernová.
Seriál se pro tentokrát nezaměří na postavu samotného finančníka, ale na ženu, která pomohla rozkrýt pozadí jeho zvrácených libůstek, investigativní novinářku Julie K. Brownovou. Svými články pro americký deník Miami Herald odhalila kontroverzní dohodu mezi Epsteinem a federálními žalobci. V důsledku její práce následně v kaze začaly vypovídat desítky obětí spojených s temnou historií Epsteinova ostrova Little Saint James.

Scénáře podle knihy Brownové Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story se podle The Guardian pro americkou televizní společnost Sony Pictures Television ujalo tvůrčí duo Sharon Hoffmanová a Eileen Myersová. Samotnou novinářku pak podle prvních informací ztvární oscarová herečka Laura Dernová (Jurský park, Zběsilost v srdci, Manželská historie).

Po sérii dokumentů, které se zvrácenou kauzou v posledních letech zabývaly, se tak bude poprvé jednat o hrané zpracování.

Kde je Epsteinovo „kompro“? Citlivé materiály ukryl ve skladech napříč USA

Epstein, který byl v roce 2008 na Floridě usvědčen z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, se původně s federální prokuraturou domluvil na dohodě o vině a trestu, za což si měl odpykat pouze 13 měsíců za mřížemi.

Díky postupnému odhalování práce Brownové se nakonec po letech dostala kauza znovu k soudu. Tentokrát už neotřesitelné důkazy poslaly zvráceného miliardáře znovu do vězení, kde v roce 2019 za velmi kontroverzních okolností spáchal sebevraždu.

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

V rozsáhlém případu, který se dotýká řady vlivných osobností jako je americký prezident Donald Trump nebo dnes již titulů zbavený britský princ Andrew, nebyl dosud pořádně nikdo potrestán. Epstein zemřel ještě před samotným soudním procesem. Dvacetiletý pobyt ve vězení si odpykává pouze Epsteinova dlouholetá partnerka a spolupachatelka Ghislaine Maxwellová.

