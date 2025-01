Houbařská sezona začne v dubnu. V Last of Us 2 se objeví i Kevinova matka

Dramatickým záběrem na herečku Kaitlyn Deverovou v roli Abby začíná aktuální teaser k očekávané druhé řadě seriálu The Last of Us. „Nezáleží na tom, jestli máš stejný kód jako já,“ zní zde její hlas. „Všichni se shodneme, že některé věci jsou prostě špatné.“

Spolu s novými záběry studio HBO uveřejnilo i hrubý rámec, kdy se diváci nové řady seriálového hitu dočkají. The Last of Us 2 bude mít premiéru tento duben, nová série bude sestávat ze sedmi dílů. To jsou nové informace, které v pondělí potvrdil jeden z tvůrců seriálu Neil Druckmann.

„Teaser dále naznačil blížící se chaos a destrukci a stejně tak romanci mezi Ellie (Bella Ramsey) a Dinou v podání Isabely Mercedové,“ hodnotí nové záběry americký filmový server The Wrap.

„Pět let po událostech první sezony se Joel a Ellie dostávají do konfliktu mezi sebou a do světa, který mnohem nebezpečnější a nepředvídatelnější, než ten, co nechali za zády,“ zní oficiální linka k druhé sérii televizního díla, které vzniklo na základě populární počítačové hry. Ta jako první představila postapokalyptickou blízkou budoucnost, ve které se lidstvo musí potýkat se zhoubnou infekcí parazitických hub přetvářející lidi v zombie.

Na jejím základě vzniklo v roce 2023 stejnojmenné televizní dílo, které slavilo úspěch díky vynikající atmosféře, dechberoucím záběrům severoamerické krajiny a hlavně dobře zvolenému ústřednímu duu hrdinů. V první sérii tak diváci sledovali pašeráka Joela (Pedro Pascall), který měl za úkol ochránit dospívající Ellie (Bella Ramsey). Ta je totiž zatím jediná, kdo nákazu přežila.

Vedle zmíněných Deverové a Mercedové se ve druhé sérii objeví další nové tváře Young Mazino, Ariela Barerová, Tati Gabrielle, Danny Ramirez či Jeffrey Wright. V sérii se jako hostující hvězda objeví i slavná herečka Catherine O’Hara, tedy Kevinova matka ze série Sám doma.