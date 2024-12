GLOSA: Potřebujeme novou Lásku nebeskou? Ne, jedna bohatě stačí

9:00

Jeho hrdinové vstupují každé Vánoce do domácností po celém světě. Možná i do té vaší. Řeč je o scenáristovi a režisérovi Richardu Curitisovi, který dal světu sváteční klasiky, jakými jsou Láska nebeská, Deník Bridget Jonesové nebo Notting Hill. Letos se o to s novým animovaným filmem Tenkrát na Vánoce pokusil znovu. A mimoděk tím připomněl jeden zajímavý nešvar.