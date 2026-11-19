Nehoda se stala 14. listopadu při přecházení ulice ve čtvrti Studio City. Poindexter následně skončil v nemocnici, kde měl podle serveru Deadline podstoupit operaci kvůli zlomeným žebrům. Zemřel ve středu 18. listopadu.
Larry Poindexter se herectví začal věnovat v osmdesátých letech. K první filmové roli se dostal náhodou. Původně pracoval jako asistent produkce na televizním filmu Thursday’s Child, když během castingu vstoupil do místnosti a dostal otázku, zda je také hercem. Následně dostal nabídku na konkurz, kterou přijal a nakonec roli získal. Jeho první výraznější televizní příležitostí byla role Bena Welche v seriálu Tak jde čas z roku 1984.
Na filmovém plátně se nejvíce proslavil rolí kapitána Fullera v akčním snímku S.W.A.T. z roku 2003, kde si zahrál po boku Samuela L. Jacksona a Colina Farrella. Jeho postava byla šéfem policejního týmu a dostávala se do sporů se seržantem Holdem, kterého ztvárnil Jackson.
Během více než čtyřicetileté kariéry se objevil také v řadě známých televizních seriálů. Kromě Přátel účinkoval například v seriálech Sabrina, mladá čarodějnice, JAG, Mentalista, Chirurgové: Stanice 19 či Záchranáři L.A. Jeho poslední televizní role byla letos v seriálu Advokát od Netflixu.
Poindexter se věnoval také produkční práci. Podílel se na přípravě broadwayského muzikálu The Cher Show, který v roce 2019 získal dvě ceny Tony. Zpíval rovněž v alternativní countryové skupině The High Lonesome.