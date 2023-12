Zemřel herec Ladislav Županič, jehož proslavily Troškovy filmy a muzikály

„Musíme vás bohužel informovat o smutné zprávě, která nás velmi zasáhla. Podle informací rodiny náhle zemřel kolega, skvělý herec, dabér, před časem i ředitel Hudebního divadla Karlín, nositel Ceny Thálie, pan Ladislav Županič,“ uvedla ve svém příspěvku Herecká asociace.

Ladislav Županič v březnu 2016 obdržel Cenu Thálie za celoživotní herecko-pěvecké mistrovství v kategorii muzikál-opereta. „Měl jsem rád Klec bláznů, za kterou jsem dostal první Thálii. Také jsem miloval roli Higginse, i proto, že jsme My Fair Lady hráli skoro třicetkrát v Japonsku. Dále pak Zvonokosy s Laďkou Kozderkovou,“ ohlédl se při přebírání ceny za svými nejslavnějšími muzikálovými rolemi.

Lidé si jej nejvíc pamatují z filmu Vesničko má středisková, pohádek Zdeňka Trošky nebo trilogie Kameňák.

Patřil i mezi dabingové velikány, mezi nejslavnější hlasy patří jeho Clint Eastwood. Namluvil také Michala Dočolomanského ve filmu Tajemství hradu v Karpatech.

„Mně se vždy líbilo to jeho utažené herectví. Sergio Leone kdysi říkal, že jediné jeho herectví je stetson a cigáro. To není pravda, protože já jsem dělal všechny jeho pozdní filmy a to je něco úžasného. Líbí se mi na něm ta sevřenost, to soustředění dovnitř, on se nenechá ničím ovlivnit,“ řekl Županič o dabování Eastwooda.

Po absolutoriu JAMU v Brně Županič začínal v populárním divadle Paravan a od roku 1970 zahájil svoji kariéru v Hudebním divadle Karlín, kde působil v letech 1993 až 2003 jako ředitel. Za jeho éry získalo divadlo celkem osm Cen Thálie.

Na pokyn tehdejšího primátora hlavního města Prahy Igora Němce byl Županič údajně za nevyrovnaný rozpočet divadla po povodních v roce 2002 odvolán. Následná, Županičem plánovaná oprava Karlínského divadla, byla novým vedením divadla realizována za výrazně vyšší cenu. V pozdější době již Hudební divadlo Karlín Cenu Thálie nezískalo.

Herec má dva syny. Ladislav, dříve policejní důstojník, je nyní zaměstnancem Dopravního podniku hlavního města Prahy. Druhý syn Jan je historik.

Županiče v mládí přemýšlel o kariéře pilota, kterým byl jeho otec. Často pak tuto práci srovnával s herectvím.

„Pro mě mají tyhle profese ale hodně společného. Spojuje je totiž určitý nadhled. Piloti ho mají reálný z deseti tisíc metrů nad zemí a herec ho prostě mít musí, aby se v postavách, které ztvárňuje, neutápěl. A navíc, letci a herci se měli odjakživa rádi,“ říkával.