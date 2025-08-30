Rošťák i akrobat. Všestranný Ladislav Pešek se ženil pod hrozbou sebevraždy

Ladislav Pešek a Světla Svozilová ve filmu Uličnice.

  20:00
Dobrácký chirurg Vrtiška z Nemocnice na kraji města nebo usměvavý muzikant z pohádky Obušku, z pytle ven! V těchto rolích si dobře vybavíme herce Ladislava Peška. Jeho filmografie je úctyhodná, za padesát let se objevil v devadesáti filmech, a zejména ve 30. letech 20. století patřil k největším hvězdám. Byl obdobně populární jako o mnoho let později třeba Jiří Mádl, zkrátka herec své generace. Hercem se už narodil a na jevišti se poprvé objevil, když mu byly tři měsíce.

Pohnuté osudy

Je rok 1914 a do Mladé Boleslavi přijela kočovná herecká společnost. Dospělí chystají představení a jejich děti nastupují na pár dní do místní školy. Do jedné třídy zamíří i sedmiletý Ladislav Pech. Je zase mezi cizími dětmi, jako už tolikrát. Už dopředu se čeká, že bude hloupý, zanedbaný a že něco provede.

Když se po pár dnech ve třídě ztratí pero, je všem hned jasné, že ho ukradl „ten novej“ – komediant Pech. Učitel se promění ve vyšetřovatele. „Pech, k tabuli! Zvednout ruce! Levá kapsa.“ Nic. „Pravá kapsa.“ Nic. „Kapsa u kalhot.“ Nic!? Ten je mazanej, kam to mohl schovat?

Chlapci je z té ostudy špatně, cítí, že se toho hnusného pocitu už nikdy nezbaví. Zraňuje ho obrovská křivda od lidí, kteří o životě herců nic nevědí. Když jim řeknete Shakespeare, myslí, že se to maže na chleba. Malý Ladislav si umane, že všem, kdo ho měli za kapsáře, ukáže. Stane se hercem. Velkým hercem, uznávaným a respektovaným umělcem.

Dostal z ní strach, a tak vždy rychle mizel. Jednou se však schovala na neobvyklém místě, a když ji míjel, vychrstla na něj neznámou tekutinu.

Pohnuté osudy

Seznamte se s hvězdami české kultury 20. století. Jak se žilo slavným osobnostem ze světa filmu, divadla, televize i popmusic ve složitých podmínkách té doby? Seriál Pohnuté osudy volně navazuje na stejnojmenný cyklus, který po mnoho let vycházel v Lidových novinách.

