PORTRÉT: Herecky tvárný, lidsky pevný Ladislav Mrkvička

Počínaje jevištními postavami, které vytvořil zejména v pražském Divadle Na Zábradlí za jeho nejslavnější éry, a konče více než stovkou rolí před kamerou nestavěl Mrkvička žádnou úlohu nad jinou. „Je to prostě jenom práce,“ opakoval, jako by nevěděl, že i „pouhá“ práce se dá odbýt. To mu bylo zcela cizí.



Před šedesáti lety točil poprvé, válečnou romanci Romeo, Julie a tma. V době, kdy už jiní pomýšlejí na odpočinek, mu osud dopřál ještě poslední velký trumf. Za roli jednoho z pozdních mstitelů komunistického bezpráví v tragikomedii Staříci získal letos Českého lva. Svému pajdavému penzistovi dal tolik vnitřní energie, jako by se sám nepotýkal s Parkinsonovou chorobou.



Památná 60. léta byla štědrá též vůči Mrkvičkovi, který tehdy vytvořil třeba Tristana ve filmu Panna zázračnica, Vladimíra v Hotelu pro cizince a zejména alter ego parašutisty Jozefa Gabčíka v nepřekonatelném Atentátu.

Neztratil se však ani za normalizace, byť tehdy šlo o role jiného formátu, například zábavného tělocvikáře z komedie Metráček, horského záchranáře v seriálu My z konce světa nebo četné postavy z televizních pohádek.

Sympatický „zrádce“

K 70. letům se váže i kriminalista Stejskal z cyklu 30 případů majora Zemana, jenž se z kolegy titulního hrdiny stává jeho rivalem. Podle režimního výkladu „zradil“, u diváků si však získal naopak sympatie.

Strážce zákona hrál Mrkvička rovněž v titulech Kdo přichází před půlnocí či Neohlížej se, jde za námi kůň, do sedla se vyhoupl coby žokej Janýr v seriálu Dobrá voda a po pádu komunismu se věnoval především tvorbě pro obrazovku, od pohádky Korunní princ po seriál Policie Modrava. A to ještě nebyla řeč o hercově čarování s hlasem, jež uplatnil při výuce studentů i v dabingu, za který má čestnou Cenu Františka Filipovského.

Když loni přebíral divadelní Cenu Thálie za celoživotní mistrovství, poděkoval publiku slovy: „Za celých šedesát let jsem nikdy nebyl vypískán.“ Herecky tvárný, lidsky pevný Ladislav Mrkvička.