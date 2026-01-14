Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Farář Otík, Cecilka, Venca s Blaženou, stará Škopková s celou rodinou a další postavy kultovní série ožily v podání obyvatel vesničky nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Partě místních nadšenců se podařilo dokonce přilákat skutečné herecké hvězdy - Jiřího Lábuse, který si zopakoval roli živočicháře Bédi, a Jaroslavu Kretschmerovou, jež se po letech znovu vžila do role účetního diblíka Evika.
A to vše jen pro to, aby vyrobili neobvyklou pozvánku na místní závod horských kol pro veřejnost. „Přejeme si mít letošní závod s atmosférou italského Gira. Na začátku devadesátých let se povedlo přilákat Italy do Hoštic, tak jsme inspiraci našli právě v trilogii Slunce, seno...“ popisuje předseda zdejšího sportovního klubu Vesani Martin Koplík.
Do natáčení, které trvalo asi sedm dní, se podle něj zapojily čtyři desítky obyvatel obce a kamarádů z okolí takříkajíc za klobásku a pivo. Kostýmy sehnali po bazarech a sekáčích a spoustu dobových kousků našli i doma. „Příprava a postprodukce byly časově náročnější, než samotné natáčení,“ dodal Koplík.
Nejtěžší podle něj byla výroba pojízdné postele pro babičku Škopkovou, aby byla šlapací a dobře ovladatelná. „Našla využití i po natáčení. Půjčujeme ji na plesy a oslavy,“ podotkl.
Díky náhodě i odvaze se jim dokonce podařilo zlákat k natáčení i skutečné herce, kteří v trilogii na přelomu 80. a 90. let zazářili. „Když se mi kamarádka podobná paní Kretschmerové omluvila, že termínově nemůže, řekli jsme si, že seženeme originál,“ říká Koplík. Vesani vyrazili do Prahy na představení Studia Ypsilon, kde si domluvili schůzku s herečkou po jejím vystoupení. „Představili jsme jí scénář a naše starší videa a naše odhodlání ji asi přesvědčilo,“ dodal.
Herečka přemluvila ke spolupráci i Jiřího Lábuse, za což jí jsou tvůrci obrovsky vděční. „Velmi nám pomohla nejen tím, ale že vůbec nám nefilmařům věnovala spoustu času a energie,“ děkuje Koplík.
Jeho parta závod nazvaný Rohálovská 50 pořádá už od roku 2010 a snaží se ho odlišit od podobných podniků různými tématickými doprovodnými akcemi a nebojí se oslovit i známé tváře, aby ho podpořily. Jeden ročník se tak konal ve stylu bondovek, další byly rokenrolové nebo čarodějnické.
Na závod zvali herci Michal Suchánek s Richardem Genzerem, Petr Čtvrtníček nebo biatlonista Michal Krčmář. Vloni pak kulisy i pozvánka na akci vznikly v duchu filmu Vesničko má středisková. Letos se závod uskuteční v sobotu 25. dubna.