Plyšáci už nestačí. Labubu budou mít vlastní film, natočí jej režisér Paddingtona

Tereza Jiránková
  17:24
Začalo to plyšovými panenkami, které vytvořil designér hongkongsko-belgického původu Kasing Lung pro čínskou maloobchodní společnost Pop Mart. Nyní je z Labubu celosvětový fenomén, který se nově objeví i na filmovém plátně. Režie se zhostí Paul King, který je kromě jiného i tvůrcem populárního medvídka Paddingtona.
Jeho tvůrce popisuje Labubu a jeho kamarády jako „Neposedné, zvídavé elfy velikosti průměrné domácí kočky, kteří milují trochu neškodného rošťáctví“. | foto: ČTK

Oficiální potvrzení o chystaném snímku oznámila čínská hračkářská firma Pop Mart spolu s americkou produkční společností Sony Pictures, informoval o tom zpravodajský web BBC.

Podle obou firem je projekt nyní v rané fázi vývoje a datum premiéry zatím nebylo stanoveno. Film má však kombinovat jak počítačovou animaci, tak i hrané záběry.

Autor figurek Kasing Lung bude ve filmu působit jako výkonný producent. Na scénáři se bude podílet kromě režiséra Kinga i dramatik Steven Levenson. Oznámení chystané filmové novinky o Labubu se odehrálo ve středu v Paříži během výstavní světové tour, která se konala k 10. výročí existence postaviček.

Zmíněný režisér Paul King má na svém kontě již mnoho úspěchů. Kromě populárního snímku o medvídkovi Paddingtonovi, který zaujal diváky už v roce 2014, pozitivně překvapil před třemi lety i filmem Wonka. King stojí také za dnes již kultovním britským komediálním seriálem The Mighty Boosh.

Jedni je milují, druzí nenávidí

Labubu se v posledních letech staly globálním fenoménem a jejich prodeje proměnily společnost Pop Mart v hračkářského giganta s hodnotou téměř čtyřicet miliard dolarů. Firma tím překonala dokonce zavedené konkurenty, jako je například Mattel, který stojí za panenkou Barbie. Pop Mart proto rozšířil své aktivity mimo hračky a nyní provozuje třeba i tematický zábavní park v Pekingu.

Vytvoření filmu tudíž bylo podle mnohých expertů logickým pokračováním úspěchu a chytrým marketingovým tahem. „Film by mohl firmě pomoci posunout se od prodejce hraček k plnohodnotné zábavní značce,“ uvedla pro BBC marketingová lektorka Kim Dayoung z National University of Singapore. „Labubu má loajální a nadšenou zákaznickou základnu, takže pro ně snímek může představovat významnou příležitost k růstu, pokud bude obsah atraktivní,“ dodává Kapil Tuli ze Singapore Management University.

Kritici Labubu však upozorňují na přehnaně vysokou cenu plyšáků, která se pohybuje v nižších částkách okolo tisíce korun, mnohdy ale šplhá třeba i k patnácti tisícům. Velmi časté jsou také případy, kdy se obchodníci obohacují na prodeji padělků. Odpůrci Labubu také poukazují na to, že mnoho lidí si hračku koupí pod nátlakem módního trendu, a když se jim Labubu po čase omrzí, rychle se ho zbaví. To má za následek zvýšení zátěže na životní prostředí.

Lububu je inspirován severskou mytologií a jedná se o postavu lesního elfa. Původně byl součástí knižní série Kasinga Lunga The Monsters s řadou fantasy postav. K oblíbenosti Labubu přispěly i některé celebrity, včetně popové zpěvačky Rihanny, které plyšáky začaly nosit na svých kabelkách.

