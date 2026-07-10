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Kyra Sedgwicková ve Varech. Tři zajímavosti o hvězdě seriálu Closer

Tereza Hrabinová
  15:11
Americká herečka Kyra Sedgwicková v seriálu Closer, který se v Česku uváděl...

Americká herečka Kyra Sedgwicková v seriálu Closer, který se v Česku uváděl také pod názvem Odložené případy. | foto: Profimedia.cz

Miss Golden Globe 2014 Sosie Baconová, její matka Kyra Sedgwicková a otec Kevin...
Kyra Sedgwicková v seriálu Closer, česky Odložené případy
Kyra Sedgwicková na cenách Emmy (Los Angeles, 17. září 2017)
Kevin Bacon, Kyra Sedgwicková a jejich dcera Sosie Baconová (9. května 2009)
7 fotografií
Americká herečka Kyra Sedgwicková přijela společně s manželem Kevinem Baconem na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, kde představují hororovou komedii Family Movie (Rodinný film). Hvězda seriálu Closer získala během kariéry cenu Emmy i Zlatý glóbus. Přinášíme tři zajímavosti z jejího profesního i osobního života.

Lidé si ji pletou s Julií Roberts

Otázka příbuzenství Kyry Sedgwickové a Julie Robertsové se pravidelně objevuje mezi fanoušky i v zahraničních médiích. K omylu přispěl film Síla lásky z roku 1995. Roberts v něm ztvárnila hlavní hrdinku Grace King Bichonovou a Sedgwicková její mladší sestru Emmu Rae Kingovou. Řada diváků nabyla dojmu, že jsou sestrami i ve skutečném životě.

Obě mají výrazný úsměv, tmavé kudrnaté vlasy a podobné rysy obličeje. Sedgwicková navíc ve filmu mluví přesvědčivým jižanským přízvukem. Za roli Emmy Rae byla nominována na Zlatý glóbus v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli.

Žádné rodinné pouto ale mezi herečkami neexistuje.

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Za Closer vydělala statisíce dolarů

Největší televizní úspěch přišel se seriálem Closer (Odložené případy), ve kterém v letech 2005 až 2012 ztvárnila zástupkyni šéfky oddělení závažných zločinů losangeleské policie Brendu Leigh Johnsonovou.

Za svůj výkon získala cenu Emmy i Zlatý glóbus a postupně se zařadila mezi nejlépe placené televizní herečky své doby. Na začátku seriálu pobírala přibližně 150 tisíc dolarů za epizodu. Později se její honorář zvýšil na 250 tisíc dolarů a v závěrečné sezoně inkasovala až 350 tisíc dolarů za jeden díl.

Rodinné pouto s manželem

V roce 2012 se Kyra Sedgwicková s manželem Kevinem Baconem objevili v genealogickém pořadu Finding Your Roots. Herečka už během natáčení přiznala, že jejím největším strachem je, aby se neukázalo, že jsou s manželem příbuzní.

KVIFF 2026

Pavlína Pořízková, Dagmar Havlová a Eva Holubová na představení filmu Bardotky u Hotelu Imperial (9. července 2026)
Pavlína Pořízková, Dagmar Havlová a Eva Holubová na představení filmu Bardotky u Hotelu Imperial (9. července 2026)
Pavlína Pořízková, Dagmar Havlová a Eva Holubová na představení filmu Bardotky u Hotelu Imperial (9. července 2026)
Magda Vášáryová v Městském divadle Karlovy Vary (9. července 2026)
355 fotografií

Její intuice se nakonec potvrdila. Genealogové zjistili, že jsou velmi vzdálení příbuzní – devátí bratranci a sestřenice, kteří mají společného předka žijícího před několika staletími. „Když jsem zjistila, že jsme s Kevinem příbuzní, popravdě jsem vůbec nebyla v šoku. Vlastně mě to nepřekvapilo. Ale neměla jsem ani tušení, že by bylo něco takového vůbec možné. Nenapadlo mě to. Jen říkám, že jsou lidé mezi sebou příbuzní víc, než si myslíme,“ sdělila herečka v rozhovoru pro televizní show.

Sedgwicková o Baconovi: Jsme vzdálení příbuzní, jako většina bělochů

Herci se vzali v září roku 1988 a mají spolu syna Travise a dceru Sosie Ruth. Ti prý mají z rodičů legraci a rádi na téma příbuzenstva vtipkují.

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