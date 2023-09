KVÍZ: Před čtyřiceti lety Šafránková s Abrhámem jeli do Jiljí. Byla svatba?

Už je to čtyřicet let, co měla na obrazovkách premiéru komedie Svatební cesta do Jiljí. Hlavní role ztvárnili Libuše Šafránková a Josef Abrhám. Nepochybně právě oni povýšili film nad průměr a zasloužili se o to, že se i po desítkách let líbí a často reprízuje. V našem kvízu si ho můžete připomenout.