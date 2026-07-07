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Co je na KVIFF zdarma? Koncerty, výstavy i festivalové zóny přístupné všem

Tereza Hrabinová
  9:19

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KVIFF.TV Park je oblíbeným místem tisíců návštěvníků, kteří přijíždí na filmový festival do Karlových Varů. Stavba získala také architektonickou cenu. | foto: KVIFF

Festivalová atmosféra nekončí před dveřmi kinosálů. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabízí i letos řadu akcí zdarma, které jsou přístupné všem návštěvníkům.

KVIFF.TV Park zve na rozhovory, kvízy i koncerty

KVIFF.TV Park vedle hotelu Thermal nabízí každý den od 11 hodin dopoledne do tří hodin rána pestrý doprovodný program. Přes den se zde konají rozhovory s festivalovými hosty, filmové kvízy, stand-up vystoupení i soutěže.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet také CCM hokejovou střelnici, dát si festivalový drink Don Red Carpet nebo si odpočinout u kávy Lavazza.

Lounge v horním patře je veřejnosti přístupná do 20 hodin, poté je určena pouze akreditovaným návštěvníkům festivalu. Večer prostor ožívá koncerty a DJ sety.

Mezi projekcemi na drink. KVIFF láká na moderní klub v Zámeckých lázních

Dům České televize nabízí besedy i koncerty

Dům České televize patří tradičně k nejživějším festivalovým místům. Každý den od 9 do 22 hodin se zde konají besedy a setkání s filmovými a televizními tvůrci i herci spojenými s novými filmy, dokumenty a seriály České televize.

Na děti čekají taneční, výtvarné i sportovní aktivity, setkání a focení s pohádkovými postavami, fotostudio ČT :D nebo obchod Edice ČT. Po celý den je návštěvníkům k dispozici také kavárna, bistro a terasa s barem. Nechybí ani podvečerní koncerty.

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Vodafone zóna - ranní jóga i silent disco

Další místa, která stojí za návštěvu

  • L’Oréal Paris Lounge (10–20 hodin) – profesionální líčení inspirované červeným kobercem, vlasový styling a diagnostika pleti.
  • Festivalové půjčovny kol Specialized – zdarma si můžete půjčit klasické kolo nebo elektrokolo na čtyřech stanovištích po Karlových Varech.
  • Radiožurnál naživo – ze Sadové kolonády každý den vysílá speciální festivalový program s rozhovory, recenzemi a hosty.

Ve Dvořákových sadech je každý den od 10 do 24 hodin otevřená Vodafone zóna. Návštěvníci se mohou těšit na ranní lekce jógy, večerní silent disco, gaming zónu, promítání krátkých filmů ve Vodafone TV kině nebo tematické besedy Nadace Vodafone.

Součástí areálu jsou také food trucky, festivalová prodejna a dobíjecí stanice pro mobilní telefony.

Vydejte se na virtuální prohlídku elektráren

V budově Městské spořitelny je každý festivalový den od 10 do 22 hodin otevřen Svět energie ČEZ.

Pomocí brýlí pro virtuální realitu si návštěvníci mohou prohlédnout největší české elektrárny. Virtuální exkurze zavede například k jadernému reaktoru v Temelíně, na vrchol chladicí věže v Dukovanech, mezi stožáry distribuční soustavy nebo do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Součástí programu je také fotokoutek a soutěž o ceny.

Z Prahy na KVIFF bez přestupu. Autobus PID je navíc o dost levnější než komerční spoje do Varů

Allwyn terasa poprvé otevřela brány veřejnosti

Novinkou letošního ročníku je Allwyn terasa v hotelu Thermal, která je veřejnosti přístupná každý den od 14 do 23 hodin.

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout monopost McLaren Formula 1 (závodní vůz F1), vyzkoušet profesionální závodní simulátor, zahrát si o ceny nebo si odpočinout v chillout zóně s výhledem na Karlovy Vary.

KVIFF 2026: Program, hlavní hosté, soutěžní filmy a vstupenky ve Varech

Vydejte se na festivalové výstavy

Festival nabízí také dvě volně přístupné výstavy.

Fotografická expozice KVIFF & Václav Havel v hotelu Thermal připomíná návštěvy i dlouholetou podporu, kterou prezident, dramatik a spisovatel Václav Havel karlovarskému festivalu věnoval.

Venkovní výstava KVIFF 60/80, umístěná mezi hotelem Thermal a Grandhotelem Pupp, prostřednictvím desítek fotografií mapuje osmdesátiletou historii festivalu, jeho nejvýznamnější hosty i nezapomenutelné okamžiky.

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