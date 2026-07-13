CO (NE)VIDĚT Z VARŮ: Sedm tipů na nejlepší festivalové filmy
1 Fjord: Plácneš dítě a stát mu zničí život
Jen u jednoho filmu se letos stalo, že se na vyhrazenou projekci nedostali ani akreditovaní filmoví profesionálové a novináři. Drama Fjord si pozornost zasloužilo oprávněně. Vítěz letošního festivalu v Cannes ukazuje rodinu přistěhovalců bojující o děti s mocným norským úřadem Barnevernet, který v Česku kdysi proslavila kauza sourozenců Michalákových.
Rumunští rodiče vychovávají svých pět dětí tak, jak by se ještě před půl stoletím slušelo a patřilo, nevyjímaje společnou modlitbu a četbu z Bible. A právě proto nedokážou držet krok s moderní skandinávskou společností. Pokud děti nechápou, že o stejnopohlavních svazcích se ve škole hovořit musí, zatímco o křesťanské víře nebo výchovném plácnutí přes zadek je třeba mlčet, riskují, že mámu s tátou už nikdy neuvidí.
Kde končí ochrana dětských práv a začíná slepé, státem organizované násilí? A kdo určuje, na co se svoboda projevu nevztahuje?
Fjord
Rumunsko, Francie, Norsko, Švédsko, Dánsko, 2026
Navzdory tématu není příběh zpracován triviálně, a ačkoliv stopáž překračuje dvě hodiny, ani chvíli nenudí. Na dokonalosti snímku ubírá jen jeho zbytečná jednostrannost. Hlouběji se sice do rodinných vztahů ponoříme až během vyšetřování, rumunský režisér Cristian Mungiu má ale víceméně jasno, na čí straně je pravda a že je to jen jedna ze stran.
Autorovi nelze jeho postoj vytknout, ale jeho přístup ubírá filmu na dramatičnosti i tajemství. Překvapivé je, že si hlavní cenu vybojoval v prostředí, od kterého se očekává spíše progresivnější tón. Změna je to každopádně osvěžující.
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2 V neznámých vodách: Co si myslí strýček Alzheimer
Zpracovat tisíckrát ohrané téma stařecké demence tak, aby příběh diváka od první scény strhl a půldruhé hodiny ho držel v napětí, si žádá zvláštní ocenění. Britsko-americkému snímku V neznámých vodách ho letos udělila porota berlínského festivalu.
Do Varů ho osobně přivezla francouzská herečka Juliette Binoche, jejíž postava přistihne svého otčíma a matku – laskavě řečeno – v manželském objetí. Jenže jak mohla žena trpící Alzheimerovou chorobou vyjádřit souhlas se sexem? A pokud nemohla, není to i po osmnácti letech manželství znásilnění? Muž si to nemyslí, a tak starostlivá dcera rozjede mašinerii, o jejíž správnosti začne velmi záhy pochybovat i ona sama. Jediné, co v procesu nikoho nezajímá, je totiž právě matčin názor.
V neznámých vodách
Velká Británie, USA, 2026
Neotřelá a aktuální perspektiva dává snímku jiskru i náboj. Neprospívá mu však zbytečně natahovaný konec. Když se dramatický oblouk zdárně uzavře, následuje závěrečná „didaktická“ dvacetiminutovka, která film bohužel vrací do známých, nikoliv neznámých vod. Přesto jde o jeden z nejlepších snímků letošního ročníku.
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3 La Gradiva: Školní výlet bez křeči a frází
Třída francouzských studentů jede na školní pobyt do Itálie. Na pozadí neapolských uliček, dřímajícího Vesuvu a uměleckých děl, o kterých jim zaujatě přednáší profesorka latiny, partu sledujeme jakoby mimochodem, s chladným, téměř dokumentárním odstupem.
Během 145 minut se toho ve filmu La Gradiva zdánlivě moc nestane, přesto debutující režisérka Marine Atlan odvypráví drama o dospívání s nečekanou hloubkou, prosté veškeré křeče, která se do filmů o teenagerech pravidelně vkrádá. Studenti hledají své kořeny i budoucí místo ve světě bez „hlášek“, frází i doslovných zamyšlení.
La Gradiva
Francie, Itálie, 2026
Nesledujeme vyprávění o jejich tápání, ale jejich tápání ve vší bezprostřednosti. Právě tato rafinovanost a silná autorská ruka vzbudí v divákovi dojem, že se výletu sám účastní. Natolik přirozeně a nevyumělkovaně film působí. Do šablony zapadne jen v samotném závěru, ale zdá se, že se tak stane právě ve chvíli, kdy se to stát má a musí.
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4 Nechť Bůh odpustí všem: Nejvtipnější film letošního ročníku
Komedie je i na filmových festivalech relevantní žánr a Karlovy Vary letos nejvíce pobavil italský režisér, scenárista a herec Pierfrancesco Diliberto, zvaný Pif. Všechny tři své profese oprášil ve snímku Nechť Bůh odpustí všem, který s podvratným humorem testuje, jak vážně to jeho krajané myslí s vírou, k níž se zvlášť na jihu tak vehementně hlásí.
Nechť Bůh odpustí všem
Itálie, 2026
Jde na to přes filmové vyznání lásky sicilským sladkostem, které v hlavním hrdinovi dokážou probudit nečekané city k ženě i k Bohu. Jenže začít se chovat jako dokonalý katolík může být mezi zdánlivě dokonalými katolíky neřešitelný problém.
Autor se nevzdal typické ztřeštěnosti italských komedií. Kdo v nich však nehledá hluboké poselství, ale jednoduchý princip a chytrý humor, bude s výsledkem spokojen. V Česku lze film zvlášť doporučit těm, kdo za sebou mají alespoň jeden rok náboženství nebo si oblíbili sladké trubičky cannoli. Všichni by každopádně měli jít do kina dobře najedení.
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5 Šťastná rodina: Budu máma i přes mou mrtvolu
Jedním z nejzajímavějších filmů letošní hlavní soutěže o Křišťálový glóbus byla švýcarská Šťastná rodina. Herečka Anna Schinz v ní skvěle ztvárnila matku, která podle názoru úřadů nestačí na výchovu dětí.
Na rozdíl od rumunského Fjordu není problém v kultuře, ale v nedostatku peněz. Děti putují k pěstounům, ale máma se rozhodne, že je neopustí, i kdyby se měla převtělit do úplně jiné postavy. Dobře to dopadnout nemůže a právě absurdní rozhodnutí hlavní hrdinky, jimiž si cestu k dětem spíše uzavírá, než zkracuje, ubírají příběhu na věrohodnosti.
Šťastná rodina
Švýcarsko, 2026
Problém může být v hlavní představitelce, která na to, co v příběhu provádí, působí až příliš inteligentně. V každém případě jde o překvapivě sebevědomý evropský film, který hlavní festivalovou soutěž vyloženě ozdobil.
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6 Nečekaný host: Jak správně nenávidět rodiče
Jak se chovat k rodiči, kterého možná v hloubi duše milujete, ale zároveň jeho přítomnost nedokážete snést? V dánském filmu Nečekaný host plní tuto roli duševně nemocná matka, jejíž manické stavy ničí všechno a všechny kolem, stejně jako vědomí, že za ně nemůže.
Nečekaný host
Dánsko, 2026
Když po letech odloučení přijede na křtiny svého vnuka, nelze ji dál ignorovat. Jenže všichni tuší, že když dostane prostor, dopadne to jako vždycky. Jak z toho ven? Jedině metodou pokusu a omylu.
Poslední možností jsou prášky na spaní v kávě, ale to už by byla káva příliš silná. V příběhu se pokusy i omyly cyklicky střídají, až se nakonec zašmodrchají přespříliš. Přesto v něm najde momenty k zamyšlení každý, kdo s rodiči nemá právě nejvřelejší vztah. A kdo se kvůli tomu možná zlobí i sám na sebe.
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7 Rozvod za časů války: Co všechno vybouchne v rodině
Název i anotace litevského snímku Rozvod za časů války naznačují kostrbatou paralelu mezi válkou na Ukrajině a rozpadem manželství. Divák, kterého první dojem neodradí, bude příjemně překvapen.
Rozvod za časů války
Litva, Lucembursko, Irsko, Česko 2026
Subtilní komedie netlačí na pilu, ale laskavě si utahuje z toho, jak snadno se dají běžné manželské a rodinné problémy navěsit na globální dění. Rozlukou manželského páru procházejí váleční uprchlíci i prospěcháři, propagandou zmasírovaní rodiče i nezamýšlené hrdinství protiruských demonstrantů.
Běh věcí je tak dramatický a překotný, až se nakonec zdá, že všechno neochvějně zůstává na svém místě. Kdo ocení komedii, ve které nezní prvoplánově vtipné repliky, ale o to větší prostor dostává každodenní trapnost, toho film nezklame. Bonusem je vhled do toho, jak aktuální válku prožívá stát vměstnaný mezi Kaliningradskou oblast a Bělorusko.
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Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Andělé a démoni 60 %, Krvavá nevěsta 60 %, Svět pod hlavou 65 %, Godzilla 65 %, Zpátky do ringu 55 %, Most špiónů 60 %, Zraněná srdce 55 %, Lee Cronin: Mumie 60 %, Samotáři 80 %, Most! 70 %, Volha 70 %, Martin a Venuše 50 %
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