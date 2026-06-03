Problém sterilizace 80. let. Aňa Geislerová si zahraje československou gynekoložku

Gynekoložka Ingrid (Aňa Geislerová) pracuje během 80. let minulého století v jedné zapadlé nemocnici v Československu. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměly jejich důsledkům. Ingrid má respektované zaměstnání, stabilní zázemí i perspektivu profesního postupu. Přesto v jejím životě narůstá pocit prázdnoty.
Zlom přichází ve chvíli, kdy se spřátelí s mladou sanitářkou Agátou (Simona Boledovičová). Nové přátelství začne narušovat jistoty, na kterých Ingrid dosud stavěla svůj život, a přiměje ji podívat se jinak nejen na svět kolem, ale i na sebe samou.
„Je to na svou dobu nezvykle ambiciózní, přesto realistická a ve své profesi velmi pragmatická žena. Její vnitřní svět je ale úplně odlišný. Je svým způsobem zakletá sama v sobě a až osobní pouto s Agátou ji vysvobozuje,“ říká Aňa Geislerová, která prací na filmu strávila pět let.
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Vedle pětinásobné držitelky ceny Český lev se ve filmu dále představí Eva More, Éva Bandor, Vlad Ivanov nebo Attila Mokos.
Snímek je inspirovaný skutečnými událostmi spojenými s reprodukční politikou Československa za minulého režimu. Přesto se dotýká i velmi současných témat – osobní odpovědnosti, ženské solidarity, etiky přátelství a schopnosti převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí.
„Nechtěl jsem natočit další film, který by Romy zobrazoval pouze jako oběti. Stejně tak jsem nechtěl vytvářet obžalobu konkrétních lidí. Chtěl jsem vyprávět příběh o lidské schopnosti pochybovat o sobě samých, přijmout odpovědnost a hledat cestu k nápravě. Především jsem však chtěl natočit film o naději,“ říká o pojetí snímku režisér Ostrochovský.
Nesoustředil se tedy tak na historickou rekonstrukci ani na hledání viníků. Více ho zajímal okamžik, kdy člověk začne pochybovat o systému, jehož byl dosud součástí.
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„Zajímal mě proces, během něhož se i dobře míněné a pragmatické úmysly mohou proměnit v nespravedlnost. Ve chvíli, kdy přestaneme vnímat konkrétního člověka a začneme věřit abstraktním představám o tom, co je správné a prospěšné pro společnost, se hranice mezi dobrem a bezprávím může nebezpečně rozostřit,“ dodává.
Očekávaný snímek Pramen je pro letošní rok zařazen do hlavní soutěže 60. ročníku KVIFF, kde bude mít premiéru 5. července. V kinech ho bude možné zhlédnout od 16. července.