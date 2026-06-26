Projekt rozšiřuje dlouhodobé partnerství KVIFF a společnosti Visa.
Klub bude otevřený každý den festivalu, a to od 10:00 do 03:00. Bude zde možné zakoupit kávu, drinky i lehké občerstvení. Návštěvníci sem mohou zavítat například mezi projekcemi nebo večer, kdy se prostor stane součástí festivalového nočního programu.
Kapacita místa určeného k setkávání je přibližně 250 až 300 lidí. Vstup, který je zdarma, je tak určený akreditovaným návštěvníkům festivalu a držitelům festivalových pasů.
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„Alternativnější klub pro festivalové návštěvníky býval ve Varech tradicí. Pár let nám teď chyběl a my jsme cítili potřebu tuhle díru zaplnit,“ popisuje výkonný ředitel KVIFF Kryštof Mucha. Záměrem podle něj bylo vrátit na festival prostor, kde se lidé mohou mezi projekcemi potkat s přáteli, poznat nové zajímavé lidi, bavit se o filmech a sdílet festivalovou atmosféru.
Mucha ve vyjádření děkuje také společnosti Aerofilms, která v prostoru nabídne program po celou dobu festivalu.
Při návštěvě této zóny by filmoví fanoušci neměli zapomenout platební kartu, mobil, nebo chytré hodinky. Prostředí bude plně „cashless“ a objednávky občerstvení zajistí digitální obrazovky.
Podle průzkumu pro společnost Visa od agentury Ipsos Instant Research návštěvníci letních festivalů stále častěji očekávají možnost platit digitálně. Pětašedesát procent Čechů si tuto variantu spojuje s představou moderního festivalu. „Návštěvníci dnes očekávají, že služby na festivalu budou fungovat stejně jednoduše jako v jejich každodenním životě,“ míní Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
K osvěžení v teplých dnech prostor nabídne také speciální nealkoholický drink, který vznikl ve spolupráci s pražským koktejlovým barem Bitter Priest. Celý výtěžek z něj poputuje Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která je oficiálním neziskovým partnerem právě 60. ročníku karlovarského festivalu.
Iniciativa bude mít v klubu svůj symbolický prvek ve formě světelné disco koule, a to přímo na střeše Zámeckých lázní. S každým prodaným drinkem se rozsvítí jeden další světelný bod.
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Večerní program nabídne v klubové části prostoru koncerty, DJ sety i speciální festivalové večery. Návštěvníci se mohou těšit například na NobodyListen and Friends, Vladimir 518, Bratři nebo Akira and Friends. Vizuální podobu prostoru v Zámeckých lázních pak zajistí Honza Matoušek.