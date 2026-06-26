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Mezi projekcemi na drink. KVIFF láká na moderní klub v Zámeckých lázních

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  16:16
Do konce března chce mít karlovarský magistrát jasno v tom, jaký je skutečný...

Do konce března chce mít karlovarský magistrát jasno v tom, jaký je skutečný technický stav budovy Zámeckých lázní. Ty se totiž vrací pod jeho správu. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Zámecké lázně v Karlových Varech.
Zámecké lázně v Karlových Varech.
Zámecké lázně v Karlových Varech.
Do konce března chce mít karlovarský magistrát jasno v tom, jaký je skutečný...
68 fotografií
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF) letos v Zámeckých lázních představí nový festivalový klub BADEN powered by Visa. Koncept slibuje, že propojí kulturní program s moderními technologiemi a zajistí tak pohodlný návštěvnický zážitek. Přes den poslouží jako terasa a odpočinková zóna, večer si zde návštěvníci zatancují.

Projekt rozšiřuje dlouhodobé partnerství KVIFF a společnosti Visa.

Klub bude otevřený každý den festivalu, a to od 10:00 do 03:00. Bude zde možné zakoupit kávu, drinky i lehké občerstvení. Návštěvníci sem mohou zavítat například mezi projekcemi nebo večer, kdy se prostor stane součástí festivalového nočního programu.

Kapacita místa určeného k setkávání je přibližně 250 až 300 lidí. Vstup, který je zdarma, je tak určený akreditovaným návštěvníkům festivalu a držitelům festivalových pasů.

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„Alternativnější klub pro festivalové návštěvníky býval ve Varech tradicí. Pár let nám teď chyběl a my jsme cítili potřebu tuhle díru zaplnit,“ popisuje výkonný ředitel KVIFF Kryštof Mucha. Záměrem podle něj bylo vrátit na festival prostor, kde se lidé mohou mezi projekcemi potkat s přáteli, poznat nové zajímavé lidi, bavit se o filmech a sdílet festivalovou atmosféru.

Mucha ve vyjádření děkuje také společnosti Aerofilms, která v prostoru nabídne program po celou dobu festivalu.

Při návštěvě této zóny by filmoví fanoušci neměli zapomenout platební kartu, mobil, nebo chytré hodinky. Prostředí bude plně „cashless“ a objednávky občerstvení zajistí digitální obrazovky.

Do konce března chce mít karlovarský magistrát jasno v tom, jaký je skutečný technický stav budovy Zámeckých lázní. Ty se totiž vrací pod jeho správu.
Zámecké lázně v Karlových Varech.
Zámecké lázně v Karlových Varech.
Zámecké lázně v Karlových Varech.
68 fotografií

Podle průzkumu pro společnost Visa od agentury Ipsos Instant Research návštěvníci letních festivalů stále častěji očekávají možnost platit digitálně. Pětašedesát procent Čechů si tuto variantu spojuje s představou moderního festivalu. „Návštěvníci dnes očekávají, že služby na festivalu budou fungovat stejně jednoduše jako v jejich každodenním životě,“ míní Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.

K osvěžení v teplých dnech prostor nabídne také speciální nealkoholický drink, který vznikl ve spolupráci s pražským koktejlovým barem Bitter Priest. Celý výtěžek z něj poputuje Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která je oficiálním neziskovým partnerem právě 60. ročníku karlovarského festivalu.

Iniciativa bude mít v klubu svůj symbolický prvek ve formě světelné disco koule, a to přímo na střeše Zámeckých lázní. S každým prodaným drinkem se rozsvítí jeden další světelný bod.

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Večerní program nabídne v klubové části prostoru koncerty, DJ sety i speciální festivalové večery. Návštěvníci se mohou těšit například na NobodyListen and Friends, Vladimir 518, Bratři nebo Akira and Friends. Vizuální podobu prostoru v Zámeckých lázních pak zajistí Honza Matoušek.

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